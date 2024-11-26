Пентагон через сутки после Белого дома подтвердил разрешение ВСУ на удары по РФ

Официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер подтвердил выданное американскими властями Киеву разрешение на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России. По его словам, сейчас эти атаки сфокусированы на Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @mod_russia Фото: @mod_russia

«Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны»,— сообщил он на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 25 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США разрешили Украине «для самообороны» наносить удары по Курской области и прилегающим территориям американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Тогда Пентагон и Госдепартамент эту информацию не прокомментировали.

Первую атаку на территорию России шестью американскими ракетами ATACMS Минобороны РФ подтвердило 19 ноября. Через два дня президент Владимир Путин заявил об ударе баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Глава государства также добавил, что Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свои вооружения против российских объектов.

Об оценке Госдумой испытания новейшей ракетной системы — в материале «Ъ» «День "Орешника"».