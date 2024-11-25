США объяснили разрешение по ATACMS для ВСУ «необходимостью самообороны»

В Белом доме подтвердили, что у армии Украины есть разрешение от администрации президента США Джо Байдена на использование дальнобойных ракет ATACMS по территории России. В Белом доме пояснили, что это разрешение было продиктовано «необходимостью самообороны» Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

«Они могут использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости, и сейчас, понятно, что это происходит в Курске и вокруг него»,— сказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на закрытом пресс-брифинге. Его слова в соцсети X приводит корреспондент Business Insider Джейк Эпштейн.

19 ноября помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Тогда он говорил, что тем самым Киев получит больше возможностей для защиты, а это, в свою очередь, подтолкнет Москву к переговорам. В тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался подтверждать разрешение на использование дальнобойного оружия.

О первом применении Украиной ракет западного производства за пределами присоединенных регионов и Крыма Минобороны сообщило 19 ноября. Тогда шесть ракет ATACMS атаковали Брянскую область. 21 ноября военное ведомство сообщило об отражении двух британских крылатых ракет Storm Shadow. В ответ российская сторона 21 ноября атаковала с помощью ракетного комплекса «Орешник» украинское оборонное предприятие «Южмаш» в Днепропетровске.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зато мы делаем ''Орешник''».