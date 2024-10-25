Украину затягивают в трубные переговоры

По данным “Ъ”, в начале октября в Санкт-Петербурге прошли переговоры между «Газпромом» (MOEX: GAZP) и «Молдовагазом» о поставках газа из РФ через Украину после истечения транзитного контракта с этой страной 1 января 2025 года. Стороны обсуждали возможность отгрузок 294 млн кубометров в Молдавию в первом квартале 2025 года, а для потребителей Приднестровья — 2 млрд кубометров в течение 2025 года. С конца 2022 года Кишинев приобретает газ на европейских газовых хабах, поставки «Газпрома» полностью уходят в Приднестровье.

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«Газпром» и «Молдовагаз» («Газпром» — основной акционер, Молдавии принадлежат 35,3%) ведут переговоры о продолжении поставок российского газа через территорию Украины после 1 января 2025 года, когда истекает транзитный контракт. Речь об этом, по словам источников и на основании письма, которое видел “Ъ”, шла на переговорах с делегацией «Молдовагаза» в Санкт-Петербурге 9 и 10 октября.

В частности, обсуждалась возможность поставки 294 млн кубометров газа в Молдавию в первом квартале 2025 года. Еще 2 млрд кубометров газа предлагается поставить в Приднестровье в течение 2025 года. Рассматривался вариант, при котором «Газпром» будет сдавать российский газ на границе с Украиной, далее покупатель будет самостоятельно платить за транзит.

Переговоры с оператором украинской газотранспортной системы об использовании транзитных мощностей еще не велись, говорят источники “Ъ”.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет продлевать транзитный договор с Россией. «Что касается транзита газа от других компаний, то, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, будем рассматривать их просьбу»,— говорил он.

В октябре 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт на поставку 3,3 млрд кубометров газа в год. Эти объемы должны были распределяться между правым и левым берегом Днестра. Но в конце 2022 года «Газпром» вдвое сократил поставки в Молдавию через Украину, аргументируя это блокировкой украинской стороной одной из двух точек входа в экспортный газопровод. Сейчас транзитом через Украину из РФ идет около 5,7 млн кубометров газа в сутки против законтрактованных 9 млн кубометров — весь объем уходит в Приднестровье, в то время как Кишинев закупает газ на европейском рынке.

По словам источников “Ъ”, формула цены останется прежней: зимой — с октября по март — 30% цены формируется на базисе нидерландского хаба TTF, 70% цены привязано к нефтепродуктовой корзине.

Наиболее проблемный вопрос о расшивке исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», который российская компания в 2021 году оценивала в $709 млн, на переговорах не поднимался, говорят собеседники “Ъ”.

При заключении пятилетнего контракта Москва и Кишинев договорились об аудите задолженности. Аудиторы, привлеченные молдавской стороной, поставили под сомнение сумму долга, Кишинев официально заявлял, что готов оплатить только $8,6 млн. Как писал “Ъ” 29 сентября 2023 года, молдавские власти предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, по которому российская компания и ее структуры спишут все долги «Молдовагаза». Взамен Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на $160 млн и готов заплатить «Газпрому» только компенсацию за «отклонения от тарифа». «Газпром» не отреагировал на предложение Кишинева и отверг итоги аудита. С тех пор по данному вопросу сохраняется статус-кво.

В «Газпроме» от комментариев отказались, в «Молдовагазе» и Минэнерго Молдавии на запрос “Ъ” не ответили. 10 сентября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что после отмены режима чрезвычайного положения в Молдавии «Молдовагаз» может покупать газ у кого угодно. «Все зависит от цены»,— сказал министр.

Независимый эксперт Александр Собко считает, что стоимость поставок «Газпрома» — в среднем около $350 за 1 тыс. кубометров — комфортная для Молдавии как импортера.

«В период отопительного сезона биржевые цены на газ в ЕС, как правило, выше, чем цены с нефтепродуктовой индексацией. А сохраняющийся дефицит на рынке СПГ говорит в пользу того, что и этой зимой спотовые цены на газ в Европе будут высокими»,— поясняет он. По оценкам эксперта, если биржевые цены на газ сохранятся на уровне $470 за 1 тыс. кубометров, цена поставки российского газа с нефтяной привязкой может оказаться значительно ниже.

Татьяна Дятел