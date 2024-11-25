Миллер обсудил в Петербурге с главой Минэнерго Молдавии возобновление поставок газа

Глава «Газпрома» (MOEX: GAZP) Алексей Миллер провел рабочую встречу с министром энергетики Молдавии Виктором Парликовым. Они обсудили актуальные вопросы взаимодействия в газовой сфере. Так, господин Миллер и господин Парликов обсуждали возможность возобновления поставок в Молдавию газа с января предстоящего года.

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«Стороны договорились продолжить обсуждение вариантов организации поставок российского природного газа в Молдову с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО "Молдовагаз" перед группой "Газпром"»,— говорится в сообщении на сайте «Газпрома».

Кроме того, молдавская сторона на встрече представила кандидатов в новый состав «Молдовагаза». Ранее исполняющий обязанности главы «Молдовагаза» Вадим Чебан отмечал, что новый состав правления компании может быть утвержден до конца 2024 года.

В октябре 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт на ежегодную поставку в Молдавию 3,3 млрд кубометров газа, которые должны были распределяться между правым и левым берегами Днестра. В конце 2022 года «Газпром» сократил поставки вдвое, так как Украина, через которую идет транзит, блокировала одну из двух точек входа в экспортный газопровод.

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