Госдума приняла закон о налогообложении цифровой валюты

Госдума сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях приняла закон о налогообложении цифровой валюты. После вступления закона в силу доходы от операций с цифровой валютой будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, ставка НДФЛ может составить 13%, а при превышении дохода гражданина 2,4 млн руб. в год — 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект закона о налогообложении операций с криптовалютой был внесен в Госдуму еще в декабре 2020 года. Закон определяет цифровую валюту как имущество. Поправки обяжут организации и физлиц, проживающих в России, сообщать в налоговые органы о проводимых операциях с цифровой валютой, если сумма поступлений и списаний за год превысит 600 тыс. руб. При этом сами операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС.

За несвоевременный или ложный отчет об операциях с операционной валютой предусматривается уголовная ответственность. Так, за несообщение в установленный срок оператора майнинговой инфраструктуры могут оштрафовать на 40 тыс. руб.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас у органов налоговой службы нет информации об открытых физическими и юридическими лицами криптовалютных кошельках, а также о проводимых по ним операциям. В то же время криптовалюту часто используют для уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и финансирования противоправной деятельности.

В ноябре продажи оборудования для майнинга криптовалют в России выросли в два-три раза в сравнении с предыдущими месяцами. По данным «Ъ», рост обусловлен стремительным ростом биткойна, который поднялся в цене выше $99 тыс.

О развитии рынка криптовалют — в материале «Ъ» «Эпидемия майнингита».