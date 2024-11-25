Эпидемия майнингита

Участники рынка говорят о возросшем спросе на устройства для майнинга на фоне стремительного роста стоимости биткойна. Объемы продаж в ноябре выросли в два-три раза по сравнению с предыдущими месяцами. Майнинг остается высокорентабельным бизнесом в России, но сохраняются и риски такой деятельности, прежде всего — законодательные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным опроса “Ъ” среди участников рынка, на фоне стремительного роста стоимости биткойна вырос и спрос на майнинговое оборудование. В BitRiver рассказали, что в четвертом квартале 2024 года наблюдают рост спроса примерно в два раза относительно третьего квартала на крупные оптовые заказы вычислительного оборудования со стороны российских и зарубежных частных и институциональных клиентов. Еще один источник “Ъ” в майнинговой компании рассказал о росте спроса на технику в три раза. По его словам, во втором и начале третьего квартала заказывали примерно по 30 устройств в неделю, в сентябре этот показатель вырос до 200, а с ноября — до 600 устройств.

По данным Coinmarketcap, уверенный рост стоимости биткойна начался в ноябре. Уже к 10-му числу котировки превысили $80 тыс., прибавив более 17%. К 20 ноября курс биткойна превысил $90 тыс., а 23–24 ноября устойчиво держался выше $98 тыс. С начала месяца стоимость ведущей виртуальной валюты выросла почти в 1,5 раза. В августе—сентябре ее котировки колебались в диапазоне $54–64 тыс. Ралли началось, когда стало понятно, что в президентской гонке в США побеждает Дональд Трамп.

Рост стоимости криптовалют всегда сопровождается ростом спроса на майнинговое оборудование, констатируют эксперты. Как только на рынке установился «бычий» тренд, индустриальные и частные майнеры активизировали свою работу, что видят и в пуле по росту общего хешрейта, рассказал руководитель по PR и коммуникациям EMCD Майк Львов. Как отмечает бренд-менеджер OXLY Данатар Атаджанов, обычно «спрос на оборудование в "бычьей" фазе порождает дефицит, что приводит еще и к росту цен». В «Майнинг Групп» отметили, что за последние месяцы цены выросли на 10–15%.

Для добычи биткойнов сегодня используются специальные вычислительные машины ASIC, которые могут работать автономно или в общем пуле, отмечает господин Львов. По мнению СЕО Tehnobit Александра Пересичана, самые эффективные устройства для майнинга биткойна — это Bitmain Antminer S21 Pro, MicroBT Whatsminer M66S 310T, Canaan AvalonMiner A1566, Innosilicon A11 Pro. Средняя стоимость за одно устройство составляет 400 тыс. руб.

Росту спроса способствует более четкое и понятное нормативно-правовое регулирование, которое заработало в России в этом году, отмечают эксперты.

До вступления в силу закона о майнинге (см. “Ъ” от 31 июля) и появления перечня регионов, в которых эта деятельность может быть ограничена по решению правительства из-за дефицита электроэнергии (см. “Ъ” от 15 ноября), инвесторы опасались вкладывать средства в производство криптовалют, указывает Александр Пересичан. «Нынешний рост заказов отражает накопившийся спрос с начала года, когда инвесторы придерживали инвестиции в проекты до прояснения деталей нового законодательства»,— отметил он.

При этом в РФ рентабельность майнинга довольно высока. По оценке CoinShares, себестоимость добычи биткойна у американских майнеров в сентябре 2024 года варьировалась в диапазоне $34–81 тыс. «После халвинга биткойна весной 2024 года себестоимость добычи в России выросла до приблизительно $40 тыс. В Иркутской области дешевле, где-то $35 тыс., если повезет найти свободную и выгодную "розетку", но их уже не осталось»,— отмечает Александр Пересичан. При этом, по его словам, майнить биткойн выгоднее всего на промышленном уровне либо на фермах с не менее чем десятью вычислительными машинами нового поколения.

Препятствия для майнеров могут включать запреты майнинга на определенных территориях, изменения в налоговом законодательстве, невозможность обменивать и приходовать на баланс добытую криптовалюту абсолютно легально, считает господин Атаджанов.

Ксения Куликова