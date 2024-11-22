Курс биткойна впервые поднялся выше $99 тыс.

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $99 тыс. Это следует из данных торговых площадок. Накануне днем виртуальная валюта в очередной раз обновила исторический максимум, превысив отметку $98 тыс.

Биржа Binance по данным на 6:17 мск зафиксировала, что курс криптовалюты составил $99,1 тыс., продемонстрировав рост на 4,42%. Однако уже через пять минут биткойн замедлился, откатившись на уровень $98,98 тыс. (+4,27%).

Об удорожании биткойна до $99,19 тыс. в это же время сообщал сайт CoinMarketCap, учитывающий данные более чем по 20 биржам.

Агентство AFP писало, что стоимость криптовалюты растет на ожиданиях, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования биткойна.

Подробнее об экономических ожиданиях после выборов в США — в материале «Ъ» «Трамп придет, капитал уведет».