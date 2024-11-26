Французские крайне левые просят развязать языки

Представители крайне левой «Непокорившейся Франции» (LFI) внесли в Национальную ассамблею предложение об отмене введенного в 2014 году закона против апологии терроризма. Противники LFI и даже их союзники называют это предложение «недопустимым», а сами инициаторы отмены уверяют, что они всего лишь борются за «свободу слова и выражения». Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительственный час в Национальной ассамблее Франции (19 ноября 2024 года)

Фото: Kevin Coombs, Reuters Правительственный час в Национальной ассамблее Франции (19 ноября 2024 года)

Фото: Kevin Coombs, Reuters

Депутат Уго Берналисис и его коллеги по парламентской фракции LFI предложили отменить закон, запрещающий прославление терроризма. По мнению крайне левых, этот закон, принятый еще в 2014 году в ответ на волну терроризма, дает возможность правительству наказывать журналистов, политиков и общественных деятелей за любое высказывание, идущее вразрез с официальной линией.

Закон был принят десять лет назад после того, как Франция столкнулась с прославлением исламистского терроризма в социальных сетях, на собраниях общин, в мечетях. Проект отмены этой нормы также связан с текущими событиями.

Крайне левые активно выступали с оправданиями террористического акта «Хамаса» 7 октября прошлого года, называя напавших на Израиль боевиков «борцами за свободу палестинского народа».

В ответ были возбуждены уголовные дела против самых отличившихся в восхвалении террористов персонажей. В частности, обвинения были предъявлены депутатам от «Непокорившейся Франции» в Национальной ассамблее и Европарламенте Матильде Пано и Риме Хассан.

В ответ представители LFI решили избавиться от закона, связывающего им руки и языки. Свои намерения они объясняют тем, что особый текст не нужен, раз и так действует «закон от 29 июля 1881 года, запрещающий оправдание преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности». Кроме того, добавляют они, все необходимые запреты давно включены в закон о свободе прессы.

Против этого предложения выступил министр юстиции Дидье Миго, самый левый из членов нынешнего правительства. Он уверен, что даже эта инициатива способна усилить происламистские и антисемитские настроения и действия, которые участились на фоне конфликта на Ближнем Востоке. «Если в 2014 году мы почувствовали необходимость такого закона, так это именно потому, что без него было невозможно обойтись»,— заявил министр. Что же касается перегибов, которых боятся лидеры LFI, то этот вопрос, как он отметил, надо адресовать не самому закону, а судьям, которые его применяют.

Идею крайне левых в штыки восприняли не только правые (министр внутренних дел и бывший глава «Республиканцев» в Сенате Брюно Ретайо сказал, что «трудно придумать что-либо более недостойное»), но и союзники по «Новому народному фронту».

Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор выступил за сохранение закона 2014 года, «необходимого для защиты общественных свобод, а также для защиты французов от фанатизма и призывов к насилию и ненависти». Экс-президент Франсуа Олланд, при котором и был принят закон, заявил, что предложение «непокорившихся» «оскорбляет жертв терроризма, ослабляя сплоченность нации, и вдвойне достойно осуждения».

Сам автор законопроекта Уго Берналисис заявил журналистам Le Parisien, что текст обсуждался и одобрялся группой LFI, но его соратники не планировали так рано предавать документ гласности. Работа велась за закрытыми дверями. «Непокорившиеся» уверены, что этим поводом воспользовались правые для новых нападок на партию.

Однако дело даже не в том, что LFI хочет и вправду отменить закон. Такое предложение почти наверняка не будет одобрено ассамблеей. Гораздо важнее для них рекламный эффект спланированной «утечки». Выдвигая самые невыполнимые требования, размахивая в Национальной ассамблее палестинскими флагами и организовывая парламентские общества «дружбы с Палестиной», они стараются понравиться своим избирателям и завербовать новых сторонников. «Непокорившиеся» понимают, что антиизраильские кампании и шумные демонстрации в поддержку Палестины делают их единственной легальной происламистской парламентской партией во Франции, и готовы этим пользоваться.