«Опять двойка» во французском парламенте

Депутат Национальной ассамблеи от «Непокорившейся Франции» (LFI) Себастьен Делогю прославился на всю страну своим безмятежным невежеством. Многие считают его настоящим символом левой идеи, представителем тех людей, на кого делают ставку куда более образованные комиссары крайне левого фланга. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Национальной ассамблеи от «Непокорившейся Франции» Себастьен Делогю

Фото: Abdul Saboor / Reuters Депутат Национальной ассамблеи от «Непокорившейся Франции» Себастьен Делогю

Фото: Abdul Saboor / Reuters

37-летний Себастьен Делогю впервые был замечен прессой, когда 28 мая 2024 года начал размахивать во французском парламенте флагом Палестины и был за это наказан, как школьник, нахулиганивший в классе. Его демарш, впрочем, вписывался в общую политическую линию «Непокорившейся Франции» (LFI), отрицающей террористический характер преступлений «Хамаса». Многие лидеры партии, начиная с самого председателя Жан-Люка Меланшона, отметились на этом поле, а евродепутат Римма Хассан с ее бескомпромиссной поддержкой Палестины даже оказалась под угрозой уголовного преследования.

Но гораздо больше шума наделала запись рядового выступления Себастьена Делогю в парламентской комиссии по финансам, членом которой он является. Пытаясь подвергнуть критике экономическую программу правительства, он обнаружил не только полное непонимание законов экономики, но даже неспособность правильно зачитать с листа бумаги свои революционные тезисы.

Обнаружилось, что у депутата парламента от Марселя проблемы не только со счетом, но и с чтением.

Разумеется, на депутата обрушился шквал насмешек, и его товарищи по партии бросились защищать его от так называемого классового презрения. Легко, мол, обвинять рабочего парня из ПТУ с прошлым продавца, охранника и шофера такси, что он чего-то там умного не знает. Это могут себе позволить выпускники университетов или привилегированных школ, а у профсоюзного деятеля и партийного функционера не было времени учиться. И все же было ясно, что пресловутое «классовое презрение» сводилось скорее к программе классов начальной школы.

Недавно господин Делогю выступил по вопросам палестино-израильского конфликта, поразив слушателей своей уверенностью, что Биньямин Нетаньяху давал «Хамасу» французские деньги, чтобы прогнать палестинцев с территории, где находятся «эти, как их там». «Полезные ископаемые», подсказал ему, к счастью, сосед. А еще, «как сообщают исследователи», израильское правительство надеется найти в секторе Газа спрятанного там «золотого тельца».

Реагируя на насмешки, в своих интервью он с обидой говорил о наглых обидчиках, не выбирая выражений: «Вся эта гниль, все эти отбросы, у меня нет на них времени... Не очень-то хорошо высказываться о представителе французского народа, показывая на него пальцем и уверяя, что он не умеет читать». Но когда знаменитый интервьюер Жан-Жак Бурден в передаче Sud Radio попенял ему, как это его товарищ по партии мог сравнить Эмманюэля Макрона с Филиппом Петеном, профашистским главой части Франции времен Второй мировой, Делогю разразился тирадой: «Я не так хорошо знаю историю. Я вообще не знаю, кто такой Петен. Я слышал, о нем говорили, что он расист».

Маршал Петен — настолько знаковая фигура новейшей французской истории, что комментаторы тут же предположили: Шарля де Голля депутат от LFI должен хорошо, напротив того, знать, но считать не генералом, а аэропортом, раз он часто летает в Париж на самолете.

Депутату наперебой предлагают вернуться в школу, нанять репетитора, умную няню, в конце концов. Но смех смехом, а феномен Себастьена Делогю заслуживает внимания. Сын иммигрантов, смешавший крови таких народов, как алжирский, итальянский, армянский и испанский, бывший коммунист, ныне «непокорившийся», он — депутат от самых буйных и не самых образованных Северных районов самого буйного и традиционно наполненного «понаехавшими» французского города Марселя. Его избрали в первом же туре почти с 60% голосов, значит, здесь его считают своим, ему доверяют.

Поэтому он не шутит, когда с обидой говорит «неужели неграмотным нет места в обществе».

Конечно, с одной стороны, он прав, даже двоечники и прогульщики имеют право быть представленными в органах власти, с другой — должность парламентария все-таки требует хотя бы базовых знаний. Но кто в Северных районах станет об этом задумываться?

Себастьен Делогю — представитель части народа, глубоко безграмотной, утонувшей в бесконечных теориях заговора, развращенной электронной гласностью и анонимностью.

Это совсем не только французский феномен, таких же невежд можно легко найти на скамейках других парламентов. В этом смысле прежняя профессия водителя такси сама говорит за Себастьена Делогю, напоминая о сотнях анекдотических киноперсонажей за рулем, имеющих обо всем на свете глубоко обоснованное, собственное, фантастическое мнение. Однако я всегда вспоминаю старый американский фильм «Теория заговора», где таксист Мел Гибсон выглядит жалким болтливым идиотом, но ровно до тех пор, пока его треп не оказывается правдой.