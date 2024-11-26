США пока не оценили ущерб Украине от российской баллистической ракеты «Орешник»

Министерство обороны США продолжает оценивать ущерб, нанесенный украинской стороне применением Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она пообещала сообщить «больше, когда сможет».

В ответ на заданный на брифинге соответствующий вопрос госпожа Сингх сказала, что американская сторона выясняет масштаб разрушений вместе с украинцами. «У меня нет четкого понимания, чтобы сообщить об этом сегодня. Но когда мы сможем сообщить больше, мы это сделаем»,— сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона (цитата по ТАСС).

Вчера, 25 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США разрешили Украине «для самообороны» наносить удары по Курской области и прилегающим территориям американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

21 ноября Владимир Путин в специальном заявлении сообщил, что российские военные нанесли удар по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник». Глава государства также добавил, что Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свои вооружения против российских объектов.

О реакции Запада на применение Россией баллистической ракеты «Орешник» — в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».