Reuters: «Газпром» прекратил поставки газа в Австрию из-за отбора без оплаты

«Газпром» (MOEX: GAZP) прекратил газовые поставки в Австрию в связи с наличием долга в размере €230 млн (около 24,7 млрд руб.) у австрийской компании OMV, сообщил Reuters. По данным агентства, европейский покупатель отобрал газ за октябрь без оплаты. Австрия была одним из немногих последних клиентов холдинга в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger/File Photo, Reuters Фото: Leonhard Foeger/File Photo, Reuters

Близкий к OMV источник пояснил агентству, что таким образом компания решила получить компенсацию от российского поставщика: 14 ноября в OMV заявили о полученном судебном решении, которое связано с приостановкой поставок газа осенью 2022 года. Суд присудил ей €230 млн. OMV решила взыскать ущерб за счет платежей, которые она должна была провести по контракту.

В ответ на это были заблокированы октябрьские поставки, а вскоре «Газпром» полностью остановил прокачку газа в Австрию.

Контракт OMV и «Газпрома» на поставки газа в Австрию был рассчитан до 2040 года. Австрийская газета Kleine Zeitung писала, что в декабре 2023 года 98% импорта газа в Австрии приходилось на российские поставки, в сентябре 2024-го — 86%.

О ситуации — в материале «Ъ» «''Газпрому'' выставили счет».