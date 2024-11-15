«Газпрому» выставили счет

Возможное прекращение «Газпромом» (MOEX: GAZP) поставок газа в Австрию в рамках контракта с OMV на фоне решения суда о присуждении австрийской компании €230 млн может привести к новым искам и санкциям против «Газпрома», считают юристы. OMV уверяет, что потеря сырья из РФ не создаст для компании существенных сложностей. Тем не менее биржевые котировки газа на новостях превысили $500 за 1 тыс. кубометров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Отказ «Газпрома» выполнять решение арбитража о выплате OMV компенсации на €230 млн или остановка поставок в Австрию грозят юридическими и финансовыми последствиями, считают юристы, опрошенные “Ъ”. По их мнению, нарушение контракта и прекращение поставок газа усиливают риски для компании, включая возможные дополнительные иски и ухудшение репутации.

Решение о выплате OMV €230 млн Международная торговая палата приняла по итогам арбитражного разбирательства о нарушении графика поставок газа «Газпром экспортом» в Германию в 2022 году (полностью они прекратились в сентябре).

Как сообщила OMV, компания намерена зачесть сумму в счет платежей, которые должна произвести «Газпром экспорту» по контракту на поставку газа в Австрию.

В OMV отметили, что это может ухудшить отношения между компаниями вплоть до прекращения поставок. Следующая дата платежа — 20 ноября, то есть прокачка может остановиться уже на следующий день, считают в OMV. Объемы потерь поставок в систему Virtual Trading Point OMV оценивает в 6 млрд кубометров.

В «Газпроме» в четверг заявили, что «действия стран ЕС направлены на искусственное разрушение спроса на газ в ущерб собственной экономике». Результатами, сообщили в компании, стали «дальнейшее падение потребления газа, закрытие предприятий энергоемких отраслей и перевод производственных мощностей в другие регионы».

Потребление газа в Европе продолжит сокращаться, роста добычи газа в долгосрочной перспективе не ожидается в связи с истощением ресурсной базы, отмечает «Газпром».

В OMV добавили, что в случае прекращения поставок смогут обеспечить клиентов. В качестве альтернативы российскому газу OMV рассматривает собственную добычу в Норвегии, контракты на закупку газа у других компаний, расширение инфраструктуры для поставок из Германии и Италии, а также свою долю мощностей по регазификации СПГ на терминале в Роттердаме.

Но заверения компании не смогли успокоить рынок. Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 6%, завершив торги выше $500 за тысячу кубометров — на максимумах с конца ноября прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE.

Партнер адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая говорит, что решение Международной торговой палаты — юридически обязательное для «Газпрома». При заключении контракта с OMV компания согласилась на арбитражную оговорку, подразумевающую принятие сторонами решений арбитражного суда, отмечает она. Прекращение поставок, по словам юриста, станет существенным нарушением контракта, и OMV сможет требовать компенсации убытков, выплаты неустойки или штрафов. Помимо этого, австрийская компания имеет право обратиться за принудительным исполнением в судах тех стран, где находятся активы «Газпрома», говорит госпожа Заброцкая. Руководитель международного направления коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко согласна, что отказ «Газпрома» от исполнения обязательств по договору грозит взысканием убытков с компании и иными санкциями.

В конце мая Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпрома» о запрете дочерней структуре OMV — OMV Gas Marketing & Trading GmbH вести судебные разбирательства за границей. OMV оспаривает решение в Верховном суде РФ. По словам Анны Заброцкой, российский концерн может использовать этот процесс как инструмент давления для достижения более выгодных условий или уступок со стороны OMV. Рассмотрение дела может занять значительное время, и ведение параллельных процессов в разных юрисдикциях может увеличить издержки для обеих сторон, считает она. Управляющий партнер Veta Илья Жарский отмечает, что OMV может игнорировать решение российского арбитража.

Ольга Мордюшенко