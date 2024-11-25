Спецпрокурор попросил прекратить дело в отношении Трампа о штурме Капитолия

Спецпрокурор США Джек Смит попросил суд прекратить уголовное дело в отношении избранного президента США Дональда Трампа о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Господин Смит указал, что Минюст в соответствии с конституцией требует прекратить дело до вступления господина Трампа в должность президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jane Rosenberg / Reuters Фото: Jane Rosenberg / Reuters

«Позиция правительства по существу преследования ответчика не изменилась. Но обстоятельства изменились»,— говорится в шестистраничном заявлении Джека Смита (цитата по NBCnews).

Рассматриваемое судом дело связано со штурмом Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе 2021 года. Протесты начались после оглашения результатов президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден.

1 июля 2024 года Верховный суд, рассматривая это дело, постановил, что бывшие президенты США сохраняют значительный иммунитет от судебного преследования за действия, совершенные во время их пребывания у власти. В августе федеральное большое жюри снова предъявило господину Трампу обвинение по тем же пунктам, заявив, что обвиняемый заведомо знал о ложности заявлений о фальсификации на выборах. 9 ноября Федеральный суд столичного округа Колумбия по просьбе Джека Смита приостановил рассмотрение дела.

О планах Дональда Трампа на посту президента — в материале «Ъ» «Завтра была торговая война».