Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оппозиция призвала парламент Абхазии не ратифицировать инвестсоглашение с РФ

Ряд оппозиционных общественных и политических организаций Абхазии направили спикеру парламента страны Лаше Ашубе обращение. В нем они просят не ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Ранее из-за этого соглашения в стране начались массовые протесты оппозиции, которые привели к отставке президента Аслана Бжании.

«Такое решение парламента, несомненно, снизит градус общественно-политического противостояния и обеспечит проведение предстоящего избирательного процесса в спокойной обстановке»,— цитирует обращение оппозиционных общественников к спикеру Telegram-канал «Республика». Спикера просят вынести на ближайшем заседании сессии Народного собрания проект ради его отклонения.

Документ, который возмутил оппозицию республики, был принят в конце октября. По этому соглашению российские юрлица могут реализовывать на территории Абхазии свои инвестиционные проекты. В ноябре в стране прошли протесты. Оппозиция захватила комплекс правительственных зданий и вынудила президента уйти в отставку.

В интервью «Ъ» господин Бжания объяснил свое решение нежеланием дальнейшей эскалации конфликта. При этом господин Бжания заявил о планах баллотироваться на следующих выборах главы государства. По его словам, они пройдут в первой декаде февраля 2025 года.

Подробнее о ситуации в Абхазии — в материале «Ъ» «Абхазия выползает из кризиса».

Фотогалерея

Абхазский кризис

Предыдущая фотография
15 ноября протестующие протаранили грузовиком ворота, ведущие на территорию, где расположены парламент и администрация президента

15 ноября протестующие протаранили грузовиком ворота, ведущие на территорию, где расположены парламент и администрация президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонстранты взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий

Демонстранты взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По оценкам оппозиции, в протесте участвовали около 2,5 тыс. человек

По оценкам оппозиции, в протесте участвовали около 2,5 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Оппозиция заявляла, что ратификация инвестиционного соглашения с Россией негативно повлияет на средний и малый бизнес в республике и даст возможность российским бизнесменам строить туристические объекты

Оппозиция заявляла, что ратификация инвестиционного соглашения с Россией негативно повлияет на средний и малый бизнес в республике и даст возможность российским бизнесменам строить туристические объекты

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие, в частности, требовали отставки президента и создания временного правительства

Протестующие, в частности, требовали отставки президента и создания временного правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Некоторые протестующие принесли с собой оружие

Некоторые протестующие принесли с собой оружие

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сторонники оппозиции у здания администрации президента

Сторонники оппозиции у здания администрации президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Силовики пытались оттеснить протестующих, подогнав во внутренний двор парламента пожарный автомобиль

Силовики пытались оттеснить протестующих, подогнав во внутренний двор парламента пожарный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие отвергли предложение главы республики Аслана Бжании о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс. Лидеры оппозиции призвали собравшихся сторонников стоять с ними до отставки президента

Протестующие отвергли предложение главы республики Аслана Бжании о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс. Лидеры оппозиции призвали собравшихся сторонников стоять с ними до отставки президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зал заседаний парламента был разгромлен, в некоторых кабинетах выбиты стекла

Зал заседаний парламента был разгромлен, в некоторых кабинетах выбиты стекла

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным местного Минздрава, в столкновениях с полицией пострадали 13 человек

По данным местного Минздрава, в столкновениях с полицией пострадали 13 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие проникают на территорию комплекса правительственных зданий

Протестующие проникают на территорию комплекса правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонтаж ограды вокруг здания парламента Абхазии

Демонтаж ограды вокруг здания парламента Абхазии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат парламента Абхазии Эрик Рштуни (в центре) и сторонники оппозиции у здания парламента

Депутат парламента Абхазии Эрик Рштуни (в центре) и сторонники оппозиции у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

19 ноября президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб объявили об уходе в отставку. Парламент принял отставку на внеочередном заседании

19 ноября президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб объявили об уходе в отставку. Парламент принял отставку на внеочередном заседании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Решение принималось тайным голосованием. За постановление об отставке президента проголосовали 28 депутатов, против — один. Два бюллетеня были испорчены

Решение принималось тайным голосованием. За постановление об отставке президента проголосовали 28 депутатов, против — один. Два бюллетеня были испорчены

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель РОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба (в центре) и глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа (справа) на митинге

Председатель РОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба (в центре) и глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа (справа) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Захват правительственных зданий в Сухуме сопровождался музыкой

Захват правительственных зданий в Сухуме сопровождался музыкой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

К музыкантам у здания парламента присоединились танцоры

К музыкантам у здания парламента присоединились танцоры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Мирную атмосферу протестующие поддерживали при помощи рояля, стоящего на балконе здания парламента

Мирную атмосферу протестующие поддерживали при помощи рояля, стоящего на балконе здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские власти на фоне беспорядков рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Абхазию &lt;br>На фото: вид на гостиницу «Абхазия» в Сухуме

Российские власти на фоне беспорядков рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Абхазию
На фото: вид на гостиницу «Абхазия» в Сухуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 21

15 ноября протестующие протаранили грузовиком ворота, ведущие на территорию, где расположены парламент и администрация президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонстранты взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По оценкам оппозиции, в протесте участвовали около 2,5 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Оппозиция заявляла, что ратификация инвестиционного соглашения с Россией негативно повлияет на средний и малый бизнес в республике и даст возможность российским бизнесменам строить туристические объекты

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие, в частности, требовали отставки президента и создания временного правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Некоторые протестующие принесли с собой оружие

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сторонники оппозиции у здания администрации президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Силовики пытались оттеснить протестующих, подогнав во внутренний двор парламента пожарный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие отвергли предложение главы республики Аслана Бжании о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс. Лидеры оппозиции призвали собравшихся сторонников стоять с ними до отставки президента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зал заседаний парламента был разгромлен, в некоторых кабинетах выбиты стекла

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным местного Минздрава, в столкновениях с полицией пострадали 13 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие проникают на территорию комплекса правительственных зданий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Демонтаж ограды вокруг здания парламента Абхазии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат парламента Абхазии Эрик Рштуни (в центре) и сторонники оппозиции у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

19 ноября президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб объявили об уходе в отставку. Парламент принял отставку на внеочередном заседании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Решение принималось тайным голосованием. За постановление об отставке президента проголосовали 28 депутатов, против — один. Два бюллетеня были испорчены

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель РОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба (в центре) и глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа (справа) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Захват правительственных зданий в Сухуме сопровождался музыкой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

К музыкантам у здания парламента присоединились танцоры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Мирную атмосферу протестующие поддерживали при помощи рояля, стоящего на балконе здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские власти на фоне беспорядков рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Абхазию
На фото: вид на гостиницу «Абхазия» в Сухуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...