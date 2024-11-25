Оппозиция призвала парламент Абхазии не ратифицировать инвестсоглашение с РФ

Ряд оппозиционных общественных и политических организаций Абхазии направили спикеру парламента страны Лаше Ашубе обращение. В нем они просят не ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Ранее из-за этого соглашения в стране начались массовые протесты оппозиции, которые привели к отставке президента Аслана Бжании.

«Такое решение парламента, несомненно, снизит градус общественно-политического противостояния и обеспечит проведение предстоящего избирательного процесса в спокойной обстановке»,— цитирует обращение оппозиционных общественников к спикеру Telegram-канал «Республика». Спикера просят вынести на ближайшем заседании сессии Народного собрания проект ради его отклонения.

Документ, который возмутил оппозицию республики, был принят в конце октября. По этому соглашению российские юрлица могут реализовывать на территории Абхазии свои инвестиционные проекты. В ноябре в стране прошли протесты. Оппозиция захватила комплекс правительственных зданий и вынудила президента уйти в отставку.

В интервью «Ъ» господин Бжания объяснил свое решение нежеланием дальнейшей эскалации конфликта. При этом господин Бжания заявил о планах баллотироваться на следующих выборах главы государства. По его словам, они пройдут в первой декаде февраля 2025 года.

Подробнее о ситуации в Абхазии — в материале «Ъ» «Абхазия выползает из кризиса».