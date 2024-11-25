ОСАГО маловат лимит

В правительство РФ направлен проект поправок к закону об ОСАГО с новым лимитом страховых выплат при ДТП в рамках обязательного автострахования. Так, инициировавшие поправки депутаты ЛДПР говорят о необходимости увеличить выплаты при ущербе жизни и здоровью с 500 тыс. до 650 тыс. руб., а в случае повреждения автомобилей — с 400 тыс. до 520 тыс. руб. Свое предложение парламентарии аргументируют тем, что лимиты не повышались десять лет, а запчасти и ремонт за это время серьезно подорожали. Подобное решение приведет к росту страховых тарифов и повышению риска мошенничества, предупреждают страховщики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Согласно направленному в правительство законопроекту (есть у “Ъ”), предлагается с 1 марта 2025 года увеличить лимит выплат по ОСАГО при ущербе жизни и здоровью граждан до 650 тыс. руб., при повреждении транспортных средств — до 520 тыс. руб. После получения отзыва из Белого дома поправки будут внесены в Госдуму.

Лимиты не менялись с 2014 года, отмечают парламентарии. «Рост за прошедшие годы страховых тарифов, стоимости запчастей и восстановительного ремонта автотранспорта, а также медицинских услуг при причинении вреда жизни и здоровью свидетельствует о необходимости пересмотра размера страховых сумм,— сказано в пояснительной записке.— В среднем запчасти подорожали примерно на 30–50%, больше всего — для европейских автомобилей».

Выплат все чаще не хватает на ремонт автомобиля, утверждают авторы инициативы.

В пояснительной записке они приводят данные, согласно которым за шесть месяцев 2024 года в «некоторых» страховых компаниях (названия не приводятся) в 5% случаев выплаты в 400 тыс. руб. по ОСАГО не хватало на ремонт (в этом случае пострадавший взыскивает деньги через суд у виновника ДТП), хотя в январе—июне 2023 года этот показатель составлял 1,7%.

В Российском союзе автостраховщиков, комментируя инициативу, настаивают, что в абсолютном большинстве случаев действующих лимитов хватает: доля выплат свыше 400 тыс. руб. составляет 5,3% от их общего числа, включая и те, что были взысканы автовладельцами через суд. При этом, по данным организации, средняя выплата по ОСАГО в сентябре 2024 года составила 116,2 тыс. руб., что больше на 19,8% по сравнению с сентябрем 2023 года.

Глава «Национальной страховой информационной системы» (оператор базы данных страховщиков, 100% принадлежит ЦБ) Николай Галушин подтвердил “Ъ” тенденцию роста страховых случаев, когда выплата равна предельной планке или превышает ее. «Лимиты давно не пересматривались. За это время произошло радикальное изменение стоимости транспортных средств, запчастей, ремонта автомобилей. Будет увеличиваться количество ДТП, по которым виновной стороне будет необходимо изыскивать собственные средства для покрытия убытка пострадавшей стороне сверх суммы по договору ОСАГО»,— заявил он. «Однако стоит учитывать, что рост страховых сумм и по железу, и по жизни приведет, с одной стороны, к росту стоимости страхования, а в отдельных случаях — в надежде получить более высокие суммы страхового возмещения — к росту страхового мошенничества, с которым в настоящее время идет активная борьба»,— говорит господин Галушин.

В ЛДПР уверены, что лимиты могут быть повышены и без увеличения тарифов на ОСАГО, ведь сборы страховых компаний растут. Как сообщал ранее “Ъ” (см. номер от 30 октября), по итогам третьего квартала 2024 года объем сбора премии в сегменте ОСАГО вырос на 4% относительно второго квартала, до 87,6 млрд руб.— это рекордный показатель как минимум с 2021 года.

Иван Тяжлов