Премии и сборы разошлись в ОСАГО

В третьем квартале 2024 года сборы страховщиков по ОСАГО достигли рекордного значения как минимум с 2021 года. По словам экспертов, рекордные сборы могут быть связаны не только с ростом числа договоров, но и с работой страховщиков по верхней границе тарифного коридора. Вместе с тем выплаты в отчетном квартале показали заметное снижение, которое не наблюдалось в предыдущие годы, обновив минимум с четвертого квартала 2023 года. Эксперты связывают такую динамику с обновлением автопарков и ростом числа безаварийных водителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам третьего квартала 2024 года объем сбора премии в сегменте ОСАГО вырос на 4% относительно второго квартала, до 87,6 млрд руб., следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА). Это рекордный показатель как минимум с 2021 года. Выплаты за отчетный период показали снижение на 15%, до 43,2 млрд руб., и достигли минимума с четвертого квартала 2023 года. В предыдущие годы динамика в части выплат была более плавная. Так, в третьем квартале 2023 года объем собранных премий также вырос на 4%, при этом выплаты сократились лишь на 0,5%. В третьем квартале 2022 года рост сбора премий составил 14% при росте выплат на 3,3%.

По словам экспертов, рекордный объем премий обусловлен ростом числа договоров ОСАГО.

Согласно данным «Автостата», в третьем квартале 2024 года объем продаж новых автомобилей превысил 428 тыс., на 36% больше, чем годом ранее. При этом стоимость проданных автомобилей выросла на 43%, до 1,24 млрд руб. Кроме того, рост премий третьего квартала объясняется тем, что текущие экономические условия и их прогноз, формируемый страховщиками, вынуждают страховщиков тарифицировать ОСАГО все ближе к верхней границе тарифного коридора и все меньше обращаться к ценовой конкуренции по ОСАГО, указывает руководитель страховой практики МЭФ Legal Иван Рыбаков.

Кроме того, с марта этого года появилась возможность оформлять короткие полисы ОСАГО (на срок один-три месяца), отмечает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. По данным РСА, за период с марта по сентябрь 2024 года было заключено 332,2 тыс. краткосрочных договоров ОСАГО. Количество уникальных транспортных средств, которые фигурируют в данных полисах, в том числе на которые параллельно с коротким полисом оформлен годовой договор ОСАГО, составляет более 52 тыс. единиц. В среднем из этого количества на каждое транспортное средство приходится около шести заключенных коротких полисов ОСАГО, уточняют там.

Снижение выплат в третьем квартале эксперты связывают с особенностями подсчетов.

Снижение убыточности, скорее всего, связано с особенностями учета выплат по ОСАГО в определенном периоде, поскольку объективных оснований к снижению затрат на урегулирование убытков сейчас не наблюдается, считает господин Рыбаков. Впрочем, снижение убыточности может быть связано с интенсивным обновлением автопарка и сопутствующим снижением аварийности езды, не исключает независимый эксперт Андрей Бархота. По данным ЦБ, доля полисов у безаварийных водителей в третьем квартале достигла 41%.

В целом по итогам 2024 года сегмент ОСАГО может вырасти на 10%, следует из опроса страховщиков рейтинговым агентством «Эксперт РА». По словам аналитиков, рынок автострахования поддерживает рост продаж новых автомобилей, поскольку это сильно влияет на объем собранной премии (см. “Ъ” от 18 сентября). При этом, по оценке господина Бархоты, выплаты могут сократиться на 5–10% на фоне интенсивного обновления автопарка, как личного, так и каршеринга, такси.

Юлия Пославская