Школьный атом

Отечественной атомной отрасли грозит серьезная нехватка кадров — об этом вчера предупредило Ядерное общество России. Одному только «Росатому» нужно в два раза больше молодых сотрудников, чем готовят российские вузы. Представители высшей школы жаловались на среднюю — по их словам, в стране не хватает квалифицированных учителей математики и физики. Также вузы предложили строить кампусы прямо в «закрытых» городах — чтобы у выпускников не было соблазна уехать подальше от атомных станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Во вторник Ядерное общество России (ЯОР) обсудило кадровые проблемы отрасли. Член правления ЯОР Евгений Сидоров привел в пример потребности «Росатома»: к 2030 году госкорпорации нужно нанять 57 тыс. выпускников профильных вузов и колледжей. Однако взять их неоткуда: «Сейчас "Росатом" принимает на работу около 3 тыс. выпускников в год, а в ближайшее время планирует увеличить это число до 8–9 тыс., то есть почти в 3 раза. Но количество выпускников за это время увеличится всего в 1,5 раза».

Ядерное общество России объединяет ученых, специалистов, преподавателей и сотрудников сферы ядерной энергетики. Учреждено 17 октября 1995 года как преемник Ядерного общества СССР. Общество участвует в формировании научной политики в области ядерных исследований и использования ядерной энергии. Занимается экспертизой профильных нормативных документов, проводит отраслевые конференции и выпускает несколько журналов.

По словам Евгения Сидорова, сейчас в отрасли заняты 120 тыс. молодых специалистов — это лишь 30% от общего числа сотрудников. А ядерной энергетике нужна именно молодежь, подчеркнул научный руководитель НИКИ энерготехники им. Доллежаля Евгений Адамов: «Эта область сейчас находится на новом старте, потому что нынешние механизмы работы устарели. И уже на мировом уровне видна необходимость изменений процессов, перехода к энергетическим системам нового поколения».

Проблемы с подготовкой будущих энергетиков начинаются уже на уровне школы, заявил замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров: «Наблюдается острый дефицит учителей математики и физики». Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко поддержал коллегу: «Недопустимо, чтобы вузы начинали задумываться о своих абитуриентах только во время приемной кампании. Серьезные университеты уделяют очень много внимания обучению школьников». Он предложил «ядерным» вузам развивать филиалы и строить кампусы в «закрытых» городах, рядом с будущим местом работы выпускников: «Мы же все понимаем, что школьник из Заозерска (город в Мурманской области, где расположена Кольская АЭС.— “Ъ”), поступив в Уральский федеральный университет, уже не вернется обратно».

Директор Центра стратегического планирования Ольга Смирнова пожаловалась, что проблему нехватки кадров сложно решить без «прогноза баланса трудовых ресурсов». «Мы пытаемся разработать его с 2011 года, но до сих пор нет проекции на регионы и понимания реального распределения кадров,— сказала она.— Понятно только, что есть потребность. Но мы не знаем, сколько конкретно нам нужно найти и обучить людей, мне кажется, вопрос прогноза стоит взять на карандаш уже на уровне Госдумы».

Полина Ячменникова