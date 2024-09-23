ЕГЭ меняют на переправе

Минобрнауки намерено внести серьезные изменения в процесс поступления в вузы — для этого ведомство подготовило новые перечни вступительных испытаний. Теперь технические вузы смогут потребовать от абитуриентов сдать физику, а не профильную математику. А для учебы на педагога нужно будет сдать экзамен именно по тому предмету, который в дальнейшем планируется преподавать. Перечень может начать действовать уже с 2025 года, и тогда нынешним одиннадцатиклассникам придется поступать по новым правилам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В субботу Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения новые перечни вступительных испытаний (ВИ). Речь идет о наборе из нескольких экзаменов, которые абитуриент должен сдать для поступления в вуз (в большинстве случаев это ЕГЭ, но могут быть и исключения — например, внутреннее испытание вуза для детей из приграничных районов Курской и Белгородской областей).

Традиционно ВИ-1 одинаковое для всех — это экзамен по русскому языку. Для ВИ-2 министерство устанавливает профильный, по его мнению, предмет (в некоторых случаях предлагает вузу выбрать из нескольких вариантов). Для ВИ-3 министерство дает список предметов: вуз может сам выбрать нужный экзамен, а может оставить выбор на усмотрение абитуриента. Большинству вузов достаточно трех испытаний, но некоторые устанавливают четвертое (предмет для него выбирается из того же министерского перечня).

«Текущий перечень вступительных испытаний нуждается в актуализации с учетом содержания федеральных государственных образовательных стандартов»,— говорится в пояснительной записке Минобрнауки.

“Ъ” обратил внимание, что в новом перечне вузы получат намного больше свободы при формировании списка экзаменов на технические направления.

Например, физика сейчас является обязательным ВИ-2 только для пяти направлений, связанных с фундаментальной наукой. Теперь министерство расширяет вариативность ВИ-2, и вузы смогут установить его в качестве второго экзамена еще для 138 специальностей. В большинстве случаев замещение может быть произведено за счет профильной математики, которая в таком случае станет ВИ-3.

В министерстве считают, что таким образом «увеличивается роль физики при поступлении на инженерные специальности». «Нужно укрепить связку между профилем и качеством подготовки в школе и требованиями программ высшего образования»,— объяснил “Ъ” замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. Напомним, что в вузовском сообществе не первый год обсуждается конкуренция между физикой и профильной математикой. В 2019 году ЕГЭ по физике выбрали 149 тыс. выпускников, а экзамен по информатике — 80 тыс. К 2024 году ситуация кардинально изменилась: экзамен по физике сдали всего 91 тыс., а информатику выбрали 123 тыс. При этом физика все равно нужна для учебы на технических специальностях, и вузы утверждают, что их перестал устраивать уровень знаний предмета у первокурсников (см. “Ъ” от 28 августа).

Директор образовательных программ департамента управления персоналом «Росатома» Валерий Карезин говорит, что корпорации требуются молодые специалисты с хорошим знанием физики, «так как именно она формирует профессиональные навыки инженера». «На уровень подготовки по этому предмету мы обращаем внимание при приеме на работу, поэтому очень заинтересованы, чтобы именно физику, а не информатику активнее сдавали на ЕГЭ и получали знания еще в школе»,— рассказывает он. Господин Карезин подчеркивает: если новый перечень будет принят, «Росатом» как работодатель будет заинтересован в сотрудничестве именно с теми вузами, которые выберут физику в качестве обязательного экзамена.

Самые большие изменения, однако, касаются не технических специальностей, а педагогических.

Документ Минобрнауки требует от будущих учителей-«профильников» сдать экзамен по тому предмету, который они планируют преподавать. Сейчас такого ограничения нет — для педагогических специальностей обязательным ВИ-2 является обществознание. В результате можно пойти учиться на преподавателя географии или биологии, даже не сдав ЕГЭ по этим предметам. «Не освоив предмет на должном уровне, не получится успешно преподавать его в дальнейшем. Эксперты давно говорили о необходимости сдавать профильный предмет на ЕГЭ для поступления на преподавателя этого предмета — и наше мнение наконец услышали»,— говорит завкафедрой инновационной педагогики МФТИ Иван Ященко.

Если проект примут, то изменения начнут действовать уже с 2025 года, и нынешним одиннадцатиклассникам придется поступать по новым правилам. Напомним, выпускники должны до 1 февраля 2025 года окончательно определиться, какие ЕГЭ они будут сдавать, а вузам необходимо опубликовать список вступительных экзаменов не позднее 20 января 2025 года. Ситуация вызывает у экспертов серьезные опасения. «Вносить изменения в перечень необходимых для поступления ЕГЭ нужно не позднее чем за год до самого поступления. Чтобы у школьников было время выбрать подходящее направление и качественно подготовиться к нужным экзаменам»,— уверен профессор НИУ ВШЭ, академик РАО Виктор Болотов.

Полина Ячменникова