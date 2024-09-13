Не допинг, и точка

Независимый эксперт Эрик Коттье опубликовал окончательный отчет по расследованию, открытому после скандала, разразившегося весной, когда стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало применять наказание к 23 китайским пловцам, в пробах которых были выявлены следы триметазидина. Швейцарский юрист пришел к выводу, что WADA в истории с попавшимися на его применении спортсменами действовало «автономно, независимо и профессионально», а выводы регулятора об их невиновности обоснованны, хотя кое-какие нарушения китайская сторона все же допустила. Тем временем глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что выводы господина Коттье только подтверждают его озабоченность деятельностью головной антидопинговой структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пловчихи Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь

Фото: Dmitri Lovetsky / AP Пловчихи Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Швейцарский юрист Эрик Коттье (с 2005 по 2022 год он был прокурором кантона Во, в административном центре которого, Лозанне, базируется штаб-квартира Международного олимпийского комитета, МОК) выпустил окончательную версию доклада по итогам расследования, порученного ему Всемирным антидопинговым агентством. От господина Коттье требовалось выяснить, насколько правильными были действия WADA в истории с допингом китайских пловцов. В целом ключевые выводы расследования стали известны еще в июле, когда была опубликована предварительная версия доклада. Заметных изменений в итоговую версии документа не внесено. Эрик Коттье утверждает, что WADA действовало «автономно, независимо и профессионально, а доказательств обратного не предоставлено». Он также считает решение не преследовать китайских спортсменов обоснованным, хотя и называет странным молчание агентства в ситуации, когда под вопросом были «фундаментальные правила».

При этом он признал, что Антидопинговый комитет Китая (CHINADA) действительно нарушил некоторые процедуры, что, впрочем, «не может повлиять на итоговое решение и не ставит под сомнение версию о попадании допинга в организм спортсменов через загрязнение еды».

Скандал разразился в апреле этого года, после того как The New York Times и ARD сообщили о том, что 23 китайских пловца, принимавших участие в состоявшейся в 2021 году в Токио Олимпиаде попались на применении запрещенного препарата триметазидина и избежали наказания. Среди них были настоящие звезды. К примеру, Чжан Юйфэй выиграла золотые медали на 200-метровке баттерфляем и в эстафете 4х200 м вольным стилем, а Ван Шунь завоевал золото на дистанции 200 м комплексным плаванием. 11 из этих пловцов выступили и на следующей Олимпиаде, которую летом текущего года принимал Париж.

В WADA пояснили, что не стали наказывать атлетов, поскольку не сумели опровергнуть версию китайской стороны о том, что триметазидин попал в организмы спортсменов случайно. Якобы заражение произошло через использование общей кухни в отеле.

Примечательно, что именно за триметазидин известная российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Но в WADA пояснили: разница между делами госпожи Валиевой и китайцев в том, что в российском случае, в отличие от китайского, не было оснований исключить намеренный прием препарата. Практически одновременно с публикацией доклада Эрика Коттье выяснилось, что у WADA все же, возможно, были основания рассмотреть версию защиты Камилы Валиевой о случайном заражении пищи. К таким выводам, по данным AP, пришел Марсьяль Сожи, бывший директор антидопинговой лаборатории в Лозанне, проведший по просьбе российской стороны соответствующий эксперимент. Но его выводы во внимание приняты не были.

Позиция WADA по китайскому скандалу вызвала крайне негативную реакцию в США. Глава USADA Трэвис Тайгарт обвинил структуру в том, что она намеренно покрывает китайских спортсменов. Именно он был основным сторонником проведения независимого расследования. Правда, даже сама фигура Эрика Коттье его не устроила. По мнению господина Тайгарта, последний не может действовать объективно, поскольку слишком тесно знаком с рядом функционеров МОК и других международных спортивных структур, штаб-квартиры которых базируются в Швейцарии. Еще летом Трэвис Тайгарт заявлял, что, хотя расследование господина Коттье и дало новую информацию, оно не ответило на большинство важных вопросов. Также в USADA отмечали, что «WADA управляет с помощью страха и запугивания», а его «авторитет рушится на глазах у мира». Комментируя итоговую версию доклада, глава USADA подчеркнул: выводы господина Коттье только «подтверждают нашу озабоченность». «А неспособность расследования ответить на важные вопросы о том, было ли заражение случайными, или это был намеренный прием допинга, создаст неопределенность для всех спортсменов на годы вперед»,— говорится в сообщении USADA.

В самом WADA отчет Эрика Коттье, разумеется, приветствовали. Правда, гендиректор организации Оливье Ниггли признал, что кое-какие уроки ей все же придется усвоить. По его словам, WADA усовершенствует протоколы расследования дел, схему взаимодействия с национальными антидопинговыми структурами и оптимизирует базу ADAMS (система антидопингового администрирования) с тем, чтобы она стала более удобной. Список предлагаемых изменений уже прорабатывается специальной рабочей группой и будет готов в декабре.

Александр Петров