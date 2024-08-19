Концерт Глеба Самойлова из «Агаты Кристи» отменили в Подмосковье

Концерт одного из основателей группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова в подмосковном Пушкине не состоится. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Друзья, нам очень жаль, но концерт в Пушкино, запланированный на завтра, отменен по независящим от группы и организатора причинам»,— сказано в сообщении.

Концерт 18 августа должен был называться «Агата Кристи 35 лет на бис». Согласно афише на сайте музыканта, следующий концерт исполнителя должен состояться 30 августа в Арзамасе.

Напомним, концерт Глеба Самойлова в Екатеринбурге перенесли с 9 августа на 4 января. За несколько дней до мероприятия в сообществе «Русской общины» появились сообщения о том, что они намерены помешать проведению концерта и написали заявление МВД, поскольку Глеб Самойлов, по их данным, высказывался против СВО.

«Агата Кристи» — рок-группа, основанная в 1988 году в Екатеринбурге братьями Вадимом и Глебом Самойловыми. Группа официально распалась в 2010 году, выпустив последний альбом, позднее между братьями возник конфликт из-за права исполнять песни, созданные совместно. Сейчас оба музыканта используют название группы в афишах выступлений.

Анна Капустина

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