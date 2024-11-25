Чиновников срубили вслед за лесом

На 17 лет в колонию строгого режима отправил Никулинский райсуд столицы бывшего руководителя департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны Дмитрия Куракина, сменившего в 2012 году на этом посту скандально известную Евгению Васильеву. Экс-чиновник, который на момент задержания работал уже заместителем председателя правительства Московской области, признан виновным в незаконной вырубке леса на территории воинских частей и получении взяток. Его сообщники, бывший руководитель ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков и экс-начальник АО «Мальтинский военный лесхоз» Максим Ан, получили по 14 лет «строгача». С подсудимых взыскан причиненный Минобороны ущерб на сумму около 1,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Куракин получил 17 лет колонии, как и просила для него прокуратура

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Куракин получил 17 лет колонии, как и просила для него прокуратура

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На подготовку приговора бывшим руководителю ДИО Минобороны Дмитрию Куракину и его экс-подчиненным — руководителю ФГАУ «Оборонлес» Владиславу Холодкову и начальнику АО «Мальтинский военный лесхоз» Максиму Ану — судья Никулинского суда Москвы Константин Дубков ушел почти две недели назад. Свое же решение он огласил буквально за несколько минут. В итоге виновность подсудимых в получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ), а Дмитрия Куракина еще и в незаконном изготовлении оружия, а также хранении нескольких незарегистрированных охотничьих ружей и карабинов (ч. 1 ст. 223 и ч. 1 ст. 222 УК РФ) он счел доказанной и назначил наказание, которое и запрашивал для фигурантов гособвинитель в ходе прений. Дмитрий Куракин отправится в колонию строгого режима на 17 лет, а его сообщники Владислав Холодков и Максим Ан — на 14 лет. Также каждому из них предстоит выплатить штраф в трехкратном размере суммы взятки — 369 млн руб. Кроме того, в счет возмещения нанесенного Минобороны ущерба суд взыскал с осужденных солидарно около 1,7 млрд руб. Под стражу находившихся под домашним арестом подсудимых конвой взял во время оглашения приговора. Судебное решение они начали слушать, находясь вместе с адвокатами в зале, а дослушивали его уже в наручниках в «аквариуме».

Отметим, что, выступая с последним словом, Дмитрий Куракин свою вину признал частично — в ненадлежащем выполнении своих должностных полномочий. Вину также признал и Владислав Холодков. Сказав, что раскаивается в содеянном, он добавил, что его действия были совершены в силу сложившихся обстоятельств.

Как уже рассказывал «Ъ», в масштабных махинациях с лесными угодьями, находившимися на балансе Минобороны, главное военное следственное управление СКР начало разбираться в сентябре 2018 года. Тогда в деле речь шла о нескольких коррупционных эпизодах, в которых фигурировало руководство ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны (УЛХиП) и коммерсанты из трех ООО. Вначале задержали бывших главного специалиста-эксперта секретариата одного из заместителей министра обороны России Илью Тарасевича и руководителя УЛХиП Михаила Борисова. Первый во время предполагаемых махинаций являлся ведущим инженером УЛХиП (входит в департамент военного имущества) Минобороны и отвечал за взаимодействие с 39 филиалами в 62 субъектах России, на балансе которых находится почти 5 млн га земли в местах дислокации воинских частей.

Фигурантам Илье Тарасевичу и Михаилу Борисову следствие вменяло в вину то, что они за незаконное вознаграждение организовывали выделение коммерсантам в Ногинском городском округе Московской области, а также в Нижегородской и Челябинской областях земельных участков военного ведомства, которые использовались под мусорные полигоны или строительство коттеджных поселков.

Впрочем, в связи с деятельным раскаянием обвиняемых от уголовной ответственности освободили. Зато, по данным «Ъ», их показания привели в ноябре 2020 года к арестам перешедших из Минобороны в администрацию Подмосковья Дмитрия Куракина и Владислава Холодкова

Первый там являлся зампредом правительства — министром экологии и природопользования, а Владислав Холодков — первым замминистра. Вслед за ними в СИЗО попал и экс-руководитель одного из крупнейших лесных хозяйств Минобороны — АО «Мальтинский военный лесхоз» — Максим Ан.

Как установили следствие и суд, массовая вырубка леса под видом санитарной (удаление погибших и больных деревьев) на территории воинских частей по фальсифицированным документам происходила с 2013 года. По данным правоохранителей, лес за взятки уничтожали в интересах коммерсантов, которые получали ценную древесину якобы гораздо ниже рыночной стоимости. Эта деятельность, как следует из материалов дела, осуществлялась по указанию Дмитрия Куракина Максимом Аном.

Отметим, что в уголовном деле, которое рассмотрел Никулинский суд, речь шла лишь о двух эпизодах — незаконных сплошных вырубках на территории Нижнеудинского и Шелеховского военных лесничеств Иркутской области. В ходе расследования было установлено, что начальник ДИО Дмитрий Куракин убедил свое руководство, что оздоровительные мероприятия в таежных массивах на территории местных воинских частей не проводились более 20 лет и в них существует острая необходимость. После этого на основании фиктивных актов лесопатологических обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в связи с этим проведения сплошной санитарной вырубки леса под топор пошли вполне здоровые кедры и лиственницы, а также многовековые сосны на площади около 4 тыс. га. Добытая древесина за взятки, говорится в деле, была отгружена коммерсантам.

По материалам расследования, обязанности по реализации так называемой деловой древесины, которая уходила в основном в Китай, Дмитрием Куракиным были возложены на начальника ФГАУ «Оборонлес» Владислава Холодкова. Суд счел доказанным факт получения обвиняемыми взяток на сумму 123 млн руб.

Олег Рубникович