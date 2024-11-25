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Коммерсантъ FM
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МИД допустил размещение российских ракет в Азии в качестве ответа США

Вопрос о развертывании Россией ракет средней и меньшей дальности, в том числе новейшей ракеты «Орешник», в разных регионах, включая Азиатско-Тихоокеанский, зависит от решений США. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков

Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Безусловно, это одна из опций, о которых тоже неоднократно говорилось. Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации нашего военного-технического ответа»,— подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По его словам, «целиком и полностью вся ответственность за происходящее на них (США. — ''Ъ''), и любые эскалационные сценарии, если они начнут реализовываться, будут прямым следствием безрассудной и, называя вещи своими именами, бесчеловечной политики, которую проводит Вашингтон и ведущие европейские страны, полностью попустительствующие любым самым эфемерным амбициям и самым преступным замыслам Киева».

Напомним, 21 ноября после пуска новой российской ракеты средней дальности «Орешник» по цели на Украине президент РФ Владимир Путин заявил, что разработка таких вооружений осуществляется Россией в качестве ответа на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии. «Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД — ''Ъ''). Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению»,— отметил он.

Как ранее писал «Ъ», США в ходе учений развернули новые ракетные комплексы наземного базирования Typhon на Филиппинах и не исключают их размещения на территории других стран региона. Кроме того, США уже дважды в ходе учений завозили схожий ракетный комплекс Mk70 на датский остров Борнхольм. С 2026 года США будут размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности (SM-6, Tomahawk и Dark Eagle) на территории Германии (см. ''Ъ'' от 10 сентября).

Россия же, как напомнил Владимир Путин, «добровольно, в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира». В свою очередь, Сергей Рябков уточнил, что в отсутствие ДРСМД каких-либо ограничений на развертывание ракет, подобных «Орешнику», нет.

О реакции Запада на применение Россией баллистической ракеты — в публикации «Ъ» «Эскалация эскалаторов».

Елена Черненко

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