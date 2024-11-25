У сиропа жизнь не сахар

Из-за профильного акциза производители напитков в два раза снизили в своих портфелях долю полносахарной продукции и закупки глюкозно-фруктозных сиропов. На этом фоне производство последних в третьем квартале сократилось более чем на 8% год к году, а в следующем году спад может достигнуть уже 10%. Негативная конъюнктура приводит к снижению выпуска пшеничного крахмала. Хотя в целом рынок крахмалов поддерживает развитие целлюлозно-бумажной промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Объем производства глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) в России в июле—сентябре составил 70,3 тыс. тонн, сократившись на 8,6% год к году, следует из данных Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна («Союзкрахмал»). Ранее в сегменте прослеживался рост. За первое полугодие производство ГФС в России увеличилось на 3,4% год к году. За январь—сентябрь 2023 года — на 5,5% год к году. В 2025 году производство ГФС в России продолжит сокращаться. В «Союзкрахмале» предполагают, что падение может составить 7–10%. В «Каргилле», «Астоне» и «Биотех Росве», выпускающих ГФС, “Ъ” не ответили.

Смену тренда в «Союзкрахмале» связывают со снижением спроса производителей сладких напитков, выступающих основными потребителями ГФС-42. Помимо него в России выпускается ГФС-30, который используется для соусов и джемов. В этой подкатегории прослеживается позитивная динамика, пояснили в ассоциации. Производители напитков, по мнению представителя организации, закупают меньше сиропов из-за введенного год назад акциза на сахаросодержащие напитки. Он составляет 7 руб. за 1 л продукции, где в 100 мл более 5 г сахара.

После введения акциза многие производители начали пересматривать рецептуры, снизив содержание сахара до 3–4 г (см. “Ъ” от 8 октября). Руководитель направления внешних коммуникаций «Союзнапитков» Алла Андреева говорит, что за последний год доля полносахарных напитков в портфелях производителей сократилась с 70–75% до 35–40%. Это может способствовать сокращению потребления ГФС, говорит она.

Сейчас в правительстве обсуждается возможность увеличения ставки акциза до 10 руб. за 1 л и расширения его применения. Управляющий директор компании «Мегапак» Андрей Богачев говорит, что это уже способствует снижению производства сладких напитков. «Многие производители перешли на сахарозаменители, только так можно сохранить рентабельность в массовом сегменте»,— рассуждает он.

Динамика рынка ГФС может быть одной из причин сокращения производства пшеничного крахмала, выступающего для сиропов сырьем, предполагают в «Союзкрахмале». Это единственный вид нативного (натурального) крахмала, показавший в январе—сентябре снижение на 3% год к году, до 34,6 тыс. тонн. Объем производства кукурузного крахмала увеличился на 5,7%, до 257,8 тыс. тонн, картофельного — на 7,8%, до 8,4 тыс. тонн.

Росту производства в целом, по мнению аналитиков «Союзкрахмала», способствует развитие целлюлозно-бумажной промышленности, выступающей одним из ключевых потребителей. В ассоциации обращают внимание на рост числа бумагодельных машин в Нижегородской, Воронежской, Новосибирской областях, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.

Партнер Центра системных решений отраслевого агентства ЦБП Анатолий Тонков поясняет, что крахмал используется для проклейки, он нужен для тарного картона и гофроупаковки. Мощности по тарному картону за последние 12 месяцев выросли на 650 тыс. тонн (15% объема внутреннего потребления за 2023 год), в конце 2024 — начале 2025 года запустятся производства еще на 320 тыс. тонн, говорит он. Объем производства упаковки из гофрокартона в этом году, по мнению эксперта, вырастет более чем на 5%, в следующем — на 4–5%. Это продиктовано увеличением внутреннего спроса и восстановлением экспорта. Господин Тонков добавляет, что целлюлозно-бумажная промышленность ориентируется в основном на кукурузный (70–75% потребления) и пшеничный (25–30%) крахмалы. Многие предприятия формируют запас продукции для обеспечения работы в течение одного-двух месяцев, замечает он.

Высокий спрос вместе с увеличивающейся стоимостью зерна и ограниченной емкостью производств, по мнению господина Тонкова, способствует росту цен на крахмал. Но конкретной динамики эксперт не привел. В «Союзкрахмале» замечают, что существенное влияние на рынок оказывает резкое сокращение урожая кукурузы (см. “Ъ” от 23 сентября). На ее переработку, по данным аналитиков, ориентированы мощности 11 крупнейших предприятий из 25 компаний отрасли, быстро заменить сырье нельзя.

Александра Мерцалова, Ольга Мордюшенко, Владимир Комаров