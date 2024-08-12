Проблему ожирения подсластили

В мире за 30 лет на 23% выросло потребление сладкой газировки среди подростков и детей. К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав данные из 185 стран. Они отмечают, что рост потребления сладких напитков идет параллельно с распространением ожирения. В России в 2018 году среднее потребление сладких напитков среди девочек составляло 3,9 стакана в неделю, а среди мальчиков — 4,4. Это почти в два раза больше, чем 30 лет назад. Российские производители газировки ожидают в этом году роста продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ученые из Университета Тафтса (Массачусетс, США) проанализировали потребление подслащенных напитков детьми и подростками от 3 до 19 лет в 185 странах мира с 1990 по 2018 год. Результаты исследования опубликованы в медицинском научном журнале BMJ; в России первым на них обратило внимание издание «Медвестник». Ученые выяснили, что среднее потребление детьми напитков с добавлением сахара в мире в 2018 году составило 3,6 порции в неделю (в исследовании рассчитана стандартная порция в 248 г). Минимальный показатель, 1,3 порции, выявлен в странах Южной Азии, наибольший — в Латинской Америке и странах Карибского бассейна (9,1 порции в неделю). С 1990 года потребление газировки увеличилось на 23% — параллельно с распространением ожирения в этой возрастной группе.

Из 185 стран, включенных в анализ, в 56 (30,3%) средний уровень потребления сладкой газировки составлял 7 и более порций в неделю: по подсчетам ученых, в этой группе 238 млн детей и подростков, или 10,4% людей этого возраста.

В России в 2018 году среднее потребление сладких напитков среди девочек составило 3,9 порции, а среди мальчиков — 4,4 порции в неделю. Подростки 15–19 лет выпивали в среднем 5,7 порции в неделю. За последние 30 лет российские девочки стали употреблять на 2,21 порции больше сладких напитков в неделю, мальчики — на 2,48. Среди подростков 15–19 лет рост составил 3,21 порции в неделю.

Ученые заметили, что потребление сладких напитков выше у детей старшего возраста и жителей городов, причем самый высокий уровень отмечен среди детей и подростков, чьи родители имеют высокий уровень образования (от 4,76 до 5,64 порции в неделю). При этом если до 2005 года наибольший рост потребления наблюдался в странах с высоким уровнем дохода, то в последние годы он сместился в страны Африки к югу от Сахары, тогда как в богатых странах потребление с 2005 года сократилось на 24,1%.

По оценке ученых, 100 млн несовершеннолетних в мире страдают ожирением.

По данным главного внештатного детского эндокринолога Минздрава, научного руководителя Института детской эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава академика РАН Валентины Петерковой, в России около 15% детей и подростков имеют избыточную массу тела, но проблема детского ожирения в нашей стране характеризуется относительно низкими показателями по сравнению с общемировыми. Замдиректора НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ Светлана Макарова подтверждает: рост распространенности ожирения, в том числе среди детей и подростков, связан с потреблением сладких напитков: «Употребление высококалорийных продуктов и напитков во время перекусов или вместо основных приемов пищи является одним из основных поведенческих факторов, ведущих к избыточному набору массы. Наибольший вред приносят именно сладкие напитки, поскольку содержание сахара в них в большинстве случаев недопустимо высоко, одна порция такого напитка может полностью соответствовать или даже превышать возрастную суточную норму потребления сахаров».

В 2023 году Национальный союз защиты прав потребителей призвал запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним. Союз напомнил, что используемый многими производителями сахарозаменитель аспартам, по данным ВОЗ, может быть канцерогеном. В марте 2024 года детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец направила предложение узаконить запрет продажи сладкой газировки детям в профильные комитеты Госдумы.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев (ЕР) считает такой запрет невозможным: «Сахар — это не только газировка. Что завтра — запретить молочные коктейли? Потом пирожные?»

Господин Башанкаев полагает, что запрету можно противопоставить «продуманную национальную политику», в том числе полноценное информирование потребителей: «Производители сейчас не обязаны указывать, сколько критически значимых для организма веществ (того же сахара) содержат пищевые продукты. Нормативные правовые акты не ограничивают рекламу, которая активно, а точнее агрессивно подталкивает детей к вредной еде. В стране очень мало дипломированных диетологов. Далеко не все врачи других специальностей считают, что ожирение — это заболевание»,— говорит господин Башанкаев. Он напоминает, что по итогам тематического круглого стола в Госдуме эксперты сформулировали рекомендации, касающиеся в том числе создания национальной программы борьбы с ожирением, а также разработки критериев пониженного и повышенного содержания критически значимых для организма веществ (сахара, соли, насыщенных жирных кислот и других) с учетом рекомендованного суточного потребления.

По мнению Валентины Петерковой, частичные ограничения вроде ограничения продажи сладких напитков в школах могут быть уместны, но они должны сопровождаться «более комплексным подходом к решению проблемы» — например, снижением агрессивного маркетинга сахаросодержащих напитков и другой продукции. «Ключевым фактором в борьбе с детским ожирением является активная пропаганда здорового образа жизни и правильного питания, личный пример родителей, воспитателей, педагогов и лидеров мнений»,— считает госпожа Петеркова.

В PepsiCo отказались от комментариев. По словам директора «Аква-Вайт» Алексея Воинова, в этом году в компании ожидают роста производства газировки до 30%, а по итогам 2023 года рост был примерно 20% год к году. В Ассоциации компаний розничной торговли в июне—июле отмечали увеличение продаж газированных напитков и соков на 3%.

Наталья Костарнова, Владимир Комаров