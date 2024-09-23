Кукуруза, ку-ку

Из-за засушливой погоды на юге России урожай кукурузы может сократиться почти на 30% год к году, оказавшись худшим за шесть лет. Это создает новые риски роста стоимости зерна внутри страны, опасается бизнес. Наиболее чувствительными колебания могут оказаться для производителей крахмала, рассчитывающих выступить за снижение экспортных поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Урожай кукурузы в России в 2024 году составит 11,9 млн тонн, сократившись на 29,5% год к году, подсчитали в «Совэконе». Это хуже динамики по другим культурам. В целом урожай зерна в 2024 году, по прогнозам аналитиков, сократится на 12,8% год к году, до 124,4 млн руб., пшеницы — на 10,7%. Сбор кукурузы может оказаться худшим с 2018 года, поясняет директор «Совэкона» Андрей Сизов. Основной причиной спада эксперт считает засушливую погоду в южных и центральных регионах страны.

В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева подтверждают, что урожайность кукурузы снижена из-за засушливой весны и лета. Собеседник “Ъ” в другом крупном агрохолдинге замечает, что показатель более чем в два раза ниже планового: 24 центнера с гектара вместо 52. «Мы убрали половину урожая, но ситуация вряд ли существенно поменяется»,— сообщил он.

В Минсельхозе пояснили, что первые результаты уборки кукурузы дали урожайность ниже среднемноголетних значений. Сложные погодные условия во время вегетационного периода оказали определенное влияние на посевы, уточнили в пресс-службе.

В Минсельхозе считают, что падение сбора кукурузы не создаст значительного напряжения для рынка: «Планируемый урожай способен в полной мере удовлетворить потребности страны». Значительных колебаний цен в министерстве не ждут.

Согласно «Совэкону», средняя стоимость фуражной кукурузы на внутреннем рынке сейчас составляет 14,1 тыс. руб. за тонну. За месяц значение выросло на 7,5%, год к году — на 28%. Динамика по продовольственной кукурузе сопоставима, говорит господин Сизов. Эксперт не исключает, что снижение урожая будет способствовать росту цен на внутреннем рынке и в дальнейшем.

У переработчиков кукурузы есть опасения относительно снижения урожая и дальнейшего роста цен, говорит президент «Союзкрахмала» Олег Радин.

Проблемой для рынка он считает и ухудшение качества: в общем объеме зерна может значительно вырасти доля фуражной кукурузы, использующейся в основном для кормов. Некоторые участники рынка, по словам господина Радина, уже получают предложения о покупке сырья по высокой стоимости. Но окончательная конъюнктура прояснится к концу октября, когда основная масса урожая будет собрана, говорит он.

Олег Радин говорит, что зерно кукурузы составляет до 75% стоимости крахмала, рост цен на него может существенно увеличивать расходы производителей. Суммарно переработчики, по его оценкам, закупают около 1,5 млн тонн, еще более 3 млн тонн уходит на комбикорма. Для кормовых целей кукурузу можно заменить другими, в том числе зерновыми, культурами, считают в Минсельхозе. В Ladoga (владеет заводом «Центр-Продукт» по производству вискового дистиллята в Ставропольском крае) также видят рост цен на кукурузу. Пока поставки идут по старым ценам, но, если ситуация не поменяется, рост затрат на производство приведет к увеличению стоимости виски, констатируют в компании.

В свете сокращения урожая Олег Радин считает риском для внутреннего рынка значительный объем зарубежных поставок, которые в прошлом году осуществлялись преимущественно в Иран. Может возникнуть дефицит баланса, говорит эксперт. Сейчас «Союзкрахмал», по его словам, прорабатывает проекты обращений в правительство о необходимости снижения экспортной квоты на кукурузу. Направлены они могут быть после получения официальных данных Росстата об урожае текущего года, пояснил господин Радин. В период с 15 февраля по 30 июня единая квота на экспорт зерновых составила около 29 млн тонн.

Андрей Сизов сомневается в целесообразности ограничений, предполагая, что рынок сам может отрегулировать ситуацию. Россия, по его словам, на пятом месте по мировому экспорту кукурузы, уступая Бразилии, США, Аргентине и Украине. Вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко не прогнозирует увеличения ее стоимости в мире, замечая, что ожидания по урожаю в США, Бразилии и Аргентине сопоставимы с прошлогодними или превышают их.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров