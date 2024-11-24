Москве-реке нужно больше электричества

В столичной мэрии сообщили, что электрические речные трамваи, курсирующие с 2023 года по двум водным маршрутам, перевезли 1,5 млн пассажиров. Московские власти ждут поставки от партнеров еще десяти электросудов и сами строят на участке более 5 га в Нагатинском затоне «самую современную в мире» верфь, способную производить до 50 электрических кораблей в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О планах по развитию речного транспорта на электрической тяге рассказал в своем блоге столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, в 2025 году в Москву из Санкт-Петербурга прибудут десять электрических речных трамваев, а из Перми — пять плавучих причалов. Тем временем в Нагатинском затоне столичные власти строят «самый современный в мире судостроительный кластер» с производством полного цикла, рассчитывая выпускать до 50 электрических судов в год (и обслуживать еще 100 единиц речного транспорта).

По словам мэра, это позволить к 2030 году увеличить с двух до семи число маршрутов электрических трамваев, которые охватят «всю акваторию Москвы-реки в границах города».

Речные трамваи на электротяге как вид городского общественного транспорта были запущены в Москве в 2023 году. В 2021 году был заключен 15-летний контракт между ГКУ «Организатор перевозок» и АО «Водоходъ. Пассажирский порт»: Москве должно было быть поставлено 21 судно на электротяге, смонтированы 23 понтонных плавучих причала и 6 береговых зарядных станций. Речь о 50-местных стальных судах длиной около 22 м с двумя электродвигателями (по 134 кВт каждый), LFP-батареями (на 470 кВт•ч) и туалетом. Плавсредства должны развивать крейсерскую скорость 8 узлов (14,8 км/ч) и обладать десятичасовым запасом хода, проходя на одной зарядке 205 км летом и 105 км зимой.

Первоначально 15-летний контракт был заключен на сумму 19,5 млрд руб. К маю 2023 года его цена выросла до 26,2 млрд руб., к сентябрю 2024 года — до 56,9 млрд руб. В контракт были вписаны десять дополнительных судов (габаритами чуть шире ранее оговоренных максимальных 6,2 м — 6,5 м); увеличено число понтонных причалов (с 23 до 28) и береговых зарядных станций (с 6 до 7).

Сейчас электросуда для Москвы строит компания Sitronics на принадлежащей ей верфи Emperium в Санкт-Петербурге. Неизвестно, войдет ли эта компания как партнер в столичный судостроительный кластер. В Sitronics и Emperium не стали комментировать “Ъ” эти предположения.

Сейчас 21 электросудно в Москве курсирует по двум направлениям. Цена билета для пассажиров составляет от 200 до 500 руб.; впрочем, по карте «Тройка» с тарифом «Единый» от 30 дней проезд получается бесплатным. Первый маршрут — от Киевского вокзала до Шелепихи — был со временем продлен до Филей. Второй маршрут — от ЗИЛа до Печатников. C 2023 года совершено 58 тыс. рейсов.

О строительстве своей верфи для электрических кораблей Сергей Собянин впервые заявил в июне 2023 года на совещании с президентом Владимиром Путиным. Тогда предполагалось, что на предприятии будут работать 250 человек, которые смогут выпускать до 15 судов в год. В столичном департаменте транспорта строительство верфи связали с «востребованностью регулярного речного судоходства жителями».

В ведомстве “Ъ” пояснили, что площадь судостроительного кластера превысит 5,4 га.

На верфи организуют 500 рабочих мест и конструкторское бюро, а всего к производству комплектующих и оборудования привлекут до 50 тыс. человек в других городах. Господин Собянин ранее обещал, что 70% оборудования будет отечественным. В Мосгортрансе в мае сообщали, что верфь откроется до конца этого года. Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов давал понять, что помимо речных трамваев на электротяге здесь станут собирать «современные круизные суда длиной 90 м».

Александр Воронов