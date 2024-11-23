Посол Ирана призвал наказать полицейских за задержание студентов в Казани

Посол Ирана в РФ Казем Джалали призвал привлечь к ответственности полицейских, задержавших иранских студентов после массовой драки у Казанского федерального университета. Об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Посол Ирана в РФ Казем Джалали осудил действия полицейских По словам дипломата, поведение сотрудников правоохранительных органов требует осуждения, а причастные к инциденту должны понести наказание.

«Любое неподобающее поведение в отношении иранских студентов и граждан подлежит осуждению, и российские ответственные должностные лица должны отвечать за такие печальные события. Самым серьезным образом был взят на контроль вопрос об имевшем место проявлении неподобающего отношения к иранским студентам в Казани», — написал господин Джалали.

В то же время дипломат подчеркнул, что по данному вопросу уже удалось добиться «хороших результатов» и выразил уверенность, что меры в отношении виновных должностных лиц будут приняты без промедления.

Массовая драка с участием иностранных студентов произошла 22 ноября у здания департамента внешних связей КФУ на улице Гвардейская. По данным МВД, конфликт начался с ссоры двух человек, но перерос в потасовку с участием других студентов. На место прибыла полиция, которая задержала нескольких участников драки.

В тот же день СКР по Республике Татарстан возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). По версии следствия, один из участников драки схватил полицейского за форму и оттолкнул его.