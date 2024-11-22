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В Казани задержали зачинщиков драки у департамента внешних связей КФУ

В Казани двое зачинщиков драки на улице Гвардейской были задержаны и доставлены в отдел полиции. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

«Установлено, что между молодыми людьми произошел конфликт, который перерос в драку. Двое зачинщиков были задержаны и доставлены в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации»,— сообщили в пресс-службе министерства.

В пресс-службе управления Росгвардии по Республике Татарстан «Ъ Волга-Урал» сообщили, что сотрудники Росгвардии лишь оказывали содействие МВД в обеспечении общественного порядка и безопасности. В пресс-службе отметили, что на видео, которое распространяется в сети, замечены не сотрудники Росгвардии, так как цвет их формы не зеленый, а серо-пятнистый.

Судя по видео, опубликованном в Telegram-канале Mash Iptash, драка произошла в очереди в помещении департамента внешних связей для иностранных студентов Казанского (Приволжского) федерального университета.

«Ъ Волга-Урал» также обратился с запросом в пресс-службу университета, но на момент публикации материала ответ не поступил.

Влас Северин

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