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В Казани после драки иностранных студентов КФУ возбудили уголовное дело

В Казани возбуждено уголовное дело в отношении иностранного студента, подозреваемого в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Республике Татарстан.

По данным ведомства, инцидент произошёл утром 22 ноября у одного из учебных заведений на улице Гвардейской. Драка вспыхнула между двумя группами иностранных студентов. Прибывшие сотрудники полиции пресекли конфликт, однако один из участников оказал сопротивление — он схватил полицейского за форму и оттолкнул его.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В настоящее время все участники драки задержаны, а следствие готовит ходатайство об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что у Департамента внешних связей КФУ произошел конфликт между двумя иностранными студентами, стоящими в очереди.

В пресс-службе университета «Ъ Волга-Урал» сообщили, что руководство вуза приняло решение открыть три дополнительных пункта подачи документов. С участниками конфликта была проведена профилактическая беседа.

Анар Зейналов

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