Доллар подпитался санкциями

Внебиржевой курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 103 руб./$. Участники рынка играли против рубля на фоне роста напряженности между Россией и западными странами, а также нового пакета американских санкций против десятков российских банков и финансовых организаций. Впрочем, отечественная экономика пока оперативно преодолевает внешние негативные факторы, к тому же, как считают эксперты, в случае более стремительного ослабления рубля власти в любом случае окажут ему поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пятницу внебиржевой курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 103 руб./$. В течение дня он поднимался до отметки 103,75 руб./$, к 19:00 остановился чуть выше 103 руб./$, что на 1,72 руб. выше значений закрытия четверга и более чем на 3 руб. выше значения недельной давности. Банк России впервые с 24 марта 2022 года установил официальный курс доллара выше 102 руб./$ — на отметке 102,58 руб./$.

Уверенно вырос на этой неделе и курс юаня. В ходе торгов на Московской бирже в пятницу он также обновил максимум с марта 2022 года, достигнув отметки 14,091 руб./CNY. По итогам основной сессии курс остановился на отметке 14,08 руб./CNY, на 13 коп. выше значения закрытия четверга и почти на 39 коп. выше значения недельной давности.

Слабость российской валюты определялась возросшими геополитическими рисками.

Так, в начале недели украинские вооруженные силы впервые нанесли удар по «старой» территории РФ зарубежными ракетами (американскими ATACMS и британскими Storm Shadow). В ответ Россия впервые применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» (см. “Ъ” от 22 ноября). В тот же день США ввели масштабные санкции против российского финансового сектора (см. “Ъ” от 22 ноября), особо уделив внимание Газпромбанку, через который в том числе осуществляется оплата европейскими странами российского трубопроводного газа. Впрочем, как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, обострение геополитической ситуации оказало лишь умеренно негативное влияние на курс российской валюты.

Помимо этого, усиление позиций доллара происходило и на мировом рынке. По данным Investing.com, в пятницу индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) обновил двухлетний максимум, превысив уровень в 108 пунктов, что на 1,2% выше значений конца предшествующей недели. Инвесторы закладывают в курс американской валюты ограниченные возможности ФРС в снижении ставки, тем более что в январе в Белый дом возвращается Дональд Трамп, который обещал новые стимулы для бизнеса.

Вместе с тем новые масштабные ограничения в проведении трансграничных платежей банками — участниками ВЭД и их зарубежными контрагентами — способны привести к перекосам баланса спроса и предложения валюты.

Как считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, все это создает риски повышенной волатильности курсов, так как российским участникам придется подстроиться к новым условиям и перестроить каналы платежей, в то время как зарубежные контрагенты, скорее всего, «затаятся» и будут оценивать риски вторичных санкций. «Ограничения могут краткосрочно еще больше сократить приток валюты по экспортному каналу, а также привести к удорожанию импорта»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Однако эффект будет ограниченным как по динамике курса, так и времени влияния, поскольку принятые меры не остановят внешнюю торговлю РФ, а лишь потребуют очередную модификацию в проведении расчетов. «За последние пару лет компании и банки привыкли оперативно реагировать на постоянно меняющиеся из-за санкций правила игры»,— отмечает Евгений Локтюхов. Как указывает главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин, транзит газа в Европу через территорию Украины (на который приходится половина оставшихся поставок в Европу), наиболее вероятно, и так бы завершился до конца года, поэтому альтернативные каналы для оплаты газа из других стран, возможно, уже подготовлены. Кроме того, санкции на ряд небольших банков могут осложнить оплату за импорт и переводы за рубеж. Поэтому господин Кузьмин не исключает в ближайшее время укрепления рубля. В частности, такая динамика была характерна для летних месяцев 2022 года.

При этом у российских властей остаются рычаги для поддержки рубля. Господин Евстифеев не исключает возможного повышения «требований к экспортерам по репатриации валютной выручки». Олег Кузьмин ожидает, что такие меры могут быть приняты только на фоне достижения курса доллара 110–115 руб./$. Однако в ближайшие недели, по оценке Михаила Васильева, курс доллара будет оставаться в диапазоне 98–105 руб./$, курс юаня — 13,5–14,5 руб./CNY.

Виталий Гайдаев