Биткойн превысил $98 тыс. и обновил исторический максимум

Биткойн четвертый раз за сутки обновляет исторический максимум. Стоимость виртуальной валюты превысила отметку $98 тыс. По состоянию на 14:20 мск биткойн дорожает на 5,42%, до $98,15 тыс., следует из данных Coindesk.

С утра криптовалюта достигала отметки $95 тыс., после чего продолжила рост. Биткойн начал расти в цене с 5 ноября на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. Глава Binance Ричард Тенг заявил, что для криптовалют настает золотой век. Аналитики не исключают, что курс биткойна может достичь $100 тыс.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Ария биткойна».