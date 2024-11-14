Новый год на вылет

Предстоящие зимние каникулы в этом году растянутся на 11 дней и продлятся с 29 декабря по 8 января. Искушенные путешественники уже начали планировать новогодние поездки. «Деньги» выяснили, куда российские туристы собираются на Новый год и во сколько такие поездки могут обойтись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Новогодние праздники — излюбленное время путешествий российских туристов. По данным ВЦИОМа, в период прошлых зимних каникул в поездки в другой город, регион или страну отправлялись 27% жителей страны. В 2021 году, когда проводился аналогичный опрос, показательны был ниже — 23%. Вполне вероятно, что на предстоящих выходных динамика вновь будет положительной. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют данные участников туристического рынка.

Выездные планы

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев констатирует, что объем забронированных туров на период новогодних праздников к концу первой недели ноября превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 83%. Столь значительный прирост связан, впрочем, не только со стремлением разнообразить выходные, но и с ростом глубины бронирований.

«Вероятно, туристы хотят выбрать самый подходящий вариант для отдыха заранее, а не приобретать ближе к вылету то, что осталось»,— рассуждает господин Козырев. Связано это, по его мнению, и с возможными опасениями относительно дальнейших колебаний валютных курсов.

В «Слетать.ру» согласны с коллегами: совокупный объем проданных туров на новогодние праздники за год вырос в два с половиной раза. У систем самостоятельного бронирования динамика хоть и более скромная, но тоже положительная. Так, в «Островке» отмечают, что общее количество брони на предстоящие новогодние праздники сейчас на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Маршруты новогодних поездок в этом году стали разнообразнее. Доля зарубежных направлений в структуре продаж авиабилетов на зимние каникулы за год увеличилась с 32% до 39%, следует из подсчетов OneTwoTrip. Схожий тренд зафиксировали аналитики «Яндекс Путешествий», также отмечая растущую долю полетов за границу. Это во многом связано с повышением доступности поездок за счет расширения авиасообщения. Авиабилеты из России в страны дальнего зарубежья и обратно на предстоящие праздники обходятся путешественникам в среднем в 61,4 тыс. руб. Год к году показатель вырос всего на 2%, то есть меньше инфляции, следует из данных «Яндекс Путешествий».

По ряду турнаправлений аналитики зафиксировали снижение цен. Так, перелет в Китай на предстоящие праздники, согласно данным «Яндекс Путешествий», обходится туристам в среднем на 54% дешевле, чем год назад (41,4 тыс. руб.). На билеты в ОАЭ сейчас тратят меньше на 25% (51,2 тыс. руб.). И это притом что Эмираты остаются важным логистическим хабом, через который россияне активно планируют стыковочные рейсы для дальнейшего перемещения по миру.

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Курортные перспективы

Основным направлением для организованных туристов на предстоящие новогодние выходные стал Египет. В страну на Новый год, согласно Travelata.ru, собираются 29% российских путешественников. Годом ранее доля была существенно ниже — 11%. Массовый спрос привел и к размытию среднего чека. На новогодние туры на курорты Красного моря россияне в этом году тратят в среднем 264,8 тыс. руб. Этот показатель на 11,7% ниже значения за аналогичный период прошлого года. В «Слетать.ру» доля Египта в новогодних продажах за год увеличилась с 8,7% до 21,6%.

Второй лидер организованного спроса — Таиланд. Доля направления в продажах за год выросла с 8% до 17%, отмечают в Travelata.ru. На поездку путешественники тратят в среднем 374,1 тыс. руб., на 13,6% меньше, чем год назад. Но причина, как и в случае с Египтом, не в тотальном снижении цен, а скорее в расширении предложения и выходе на рынок путешественников с меньшим бюджетом.

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина поясняет, что за счет прямых перелетов Таиланд сейчас воспринимается туристами как круглогодичное направление и, соответственно, пользуется высоким спросом. Число бронирований на каникулы год к году выросло в 3,8 раза. И на предстоящие новогодние праздники практически все предложение туроператоров в отелях среднего ценового сегмента уже распродано, констатирует госпожа Воронина.

Экзотические цели

Выраженный рост спроса характерен не только для Таиланда, но и для стран Азии в целом. Организованные путешественники в этом году чаще, чем в прошлом, выбирают для новогодних каникул Китай (3,8% от общего объема бронирований) и Шри-Ланку (2,5%), отмечают в «Слетать.ру». Среди десяти наиболее востребованных клиентами OneTwoTrip новогодних направлений также оказались Вьетнам и Индонезия, на которые приходятся 6,3% и 3,5% осенних бронирований соответственно.

Планируя новогодний отпуск в другой части света, российские туристы обращают внимание на Кубу. Путешествия на остров запланировали 2,2% организованных туристов, отмечают в «Слетать.ру».

В число популярных новогодних направлений постепенно возвращаются и привычные по допандемийному времени европейские центры туризма. Например, Италия, по данным «Островка», занимает десятое место в числе наиболее востребованных стран. Средняя цена ночи здесь составляет 14,8 тыс. руб. За год показатель прибавил 17%.

Увеличение интереса к Европе прослеживается и по данным авиационных бронирований. В число наиболее востребованных направлений OneTwoTrip, например, попала Франция. Билет в одну сторону по этому направлению сейчас стоит в среднем 32 тыс. руб. Год к году значение даже немного сократилось. Тот же эффект прослеживается в случае с Италией. Средняя цена забронированных билетов на новогодние праздники в страну составляет 76,1 тыс. руб. при перелете туда—обратно. За год снижение достигло 4%.

Та самая классика

Доля в структуре продаж Турции, которая у большинства потребителей в целом ассоциируется с пакетным отдыхом, на предстоящие новогодние праздники снизилась. Если год назад страна сформировала 8% бронирований на новогодние праздники, сейчас — всего 5%. Новогодние праздники — не сезон для Турции, напоминает госпожа Воронина. Это, по ее словам, делает отдых в стране относительно доступным, если сравнивать, например, с дальнемагистральными направлениями.

Согласно «Слетать.ру», в среднем на путешествие в Турцию на зимние каникулы организованные туристы сейчас тратят 179,9 тыс. руб. Год к году показатель сократился на 2,3%. «И практически во всех отелях в новогоднюю ночь организуются гала-ужины, причем турецкое "все включено" работает и на Новый год»,— напоминает госпожа Воронина.

Турция не единственное направление, теряющее былую популярность. Теряют позиции и ОАЭ. Доля страны в структуре новогодних бронирований, согласно Travelata.ru, за год сократилась с 22% до 14%. В среднем на путешествие россияне тратят 345,8 тыс. руб. Год к году значение выросло на 13,5%.

Внутренние ожидания

Доля российских направлений в структуре продаж на новогодние праздники снижается, как в сегменте любителей организованного туризма, так и в случае самостоятельных путешественников. Согласно Travelata.ru, доля страны в структуре проданных пакетов сократилась на 21 процентный пункт, до 17%. Средний чек при бронировании вырос на 28,5%, до 109,8 тыс. руб.

Любовь Воронина констатирует, что среди организованных туристов, решивших провести новогодние праздники в путешествии по родной стране, растет популярность Карелии и Калининградской области — практически все туры по этим направлениям уже распроданы. По ее словам, достаточно активно идут продажи туров в Санкт-Петербург и Московскую область.

Именно Санкт-Петербург и Москва пока выступают лидерами среди внутренних направлений по числу бронирований размещения, следует из данных «Островка». Средняя цена ночи при этом составляет 5,9 тыс. руб. (рост на 10% год к году) и 7,6 тыс. руб. (плюс 17%), соответственно.

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Сочи, по данным «Островка», пока на третьем месте. За год средняя цена бронирования ночи на самом популярном российском курорте выросла на 8%, до 7,1 тыс. руб. В горах заметно дороже. Так, в селе Эсто-Садок туристы платят в среднем 15,9 тыс. руб. за ночь. Год к году значение почти не поменялось.

В качестве альтернативы или дополнения к зимнему путешествию в Сочи туристы нередко рассматривают отдых в Абхазии, где бронирования сейчас совершаются в среднем по цене 5,8 тыс. руб. за ночь.

В числе востребованных остаются и альтернативные Сочи российские горнолыжные направления. Эксперты «Яндекс Путешествий» выделяют Домбай и Терскол как одни из самых растущих по популярности внутренних направлений. Они показали более чем двукратный годовой прирост по числу гостиничных бронирований. Средняя цена ночи здесь, как и в случае с горным кластером Сочи, остается достаточно высокой, и составляет 15,4 тыс. и 10,6 тыс. руб. соответственно.

Александра Мерцалова