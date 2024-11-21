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Коммерсантъ FM
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Из ЦУПа запустили хищения

Вынесен приговор за махинации на объекте «Роскосмоса»

Многомиллионные хищения при реконструкции и техническом перевооружении легендарного Центра управления полетами (ЦУП) «Роскосмоса» в подмосковном Королеве обернулись девятилетним сроком заключения для главы бывшего субподрядчиком на стройке «СУ-24» Армена Кобаляна. Пресненский райсуд Москвы признал его виновным в особо крупном мошенничестве и отмывании полученных средств, обязав также возместить почти 300 млн руб. причиненного ущерба.

Суд приговорил Армена Кобаляна к 9 годам за мошенничество в особо крупном размере и легализацию денежных средств

Суд приговорил Армена Кобаляна к 9 годам за мошенничество в особо крупном размере и легализацию денежных средств

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд приговорил Армена Кобаляна к 9 годам за мошенничество в особо крупном размере и легализацию денежных средств

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Слушания по делу 47-летнего Армена Кобаляна шли в Пресненском суде с апреля этого года. Судья в итоге согласилась с мнением прокуратуры, признав подсудимого виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации добытых преступным путем средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), приговорила его к девяти годам колонии общего режима и попутно взыскала с него более 290 млн руб. причиненного ущерба. В ходе следствия и суда господин Кобалян свою вину не признавал. Впрочем, его адвокат Марина Пронина от каких-либо комментариев, в том числе и в части обжаловании приговора, воздержалась.

Реконструкция и техническое перевооружение трех корпусов ЦУПа, расположенного в Королеве и организационно входящего в АО ЦНИИМаш «Роскосмоса», предусматривалась Федеральной космической программой на 2006–2015 годы. Контракт на 1,014 млрд руб. был заключен с ФГУП «Спецстройтехнологии», входящим в Спецстрой России.

В 2016 году, накануне упразднения Спецстроя, чьи сотрудники и подразделения оказались в центре ряда коррупционных скандалов, в том числе связанных со строительством космодрома «Восточный», оперативники ГУЭБиПК и СЭБ ФСБ выявили ряд нарушений и на стройке ЦУПа.

Военными следователями было возбуждено уголовное дело, соединенное через несколько месяцев в центральном аппарате СКР с собранными там материалами. Одним из первых его фигурантов стал глава «Спецстройтехнологии» Владимир Шамаилов. Впрочем, в расследовании по ЦУПу он остался в статусе свидетеля, а обвиняемыми стали гендиректор и главбух субподрядчика строительства ООО «Дельта строй» Александр Осипов и Любовь Петренко. Их фирма, получившая более 300 млн руб., должна была выполнить работы до декабря 2015 года. Как посчитали в СКР, именно эти деньги и были похищены в результате аферы.

Следователи были убеждены, что господин Осипов изначально не собирался выполнять контракт, так как его фирма якобы не обладала ни необходимым опытом, ни производственными мощностями, а для создания видимости работ было привлечено «СУ-24» и его директор, сослуживец Владимира Шамаилова еще по МЧС Казбек Тебиев и Армен Кобалян.

Также к ответственности решено было привлечь и главу компании «СУ-29» Максима Кузнецова, который, по версии следствия, помог получить бизнесменам гарантию в АО «Рост-банк». Последний, кстати, принадлежал основателю группы компаний «Партия» Александру Минееву, застреленному в 2014 году в том же Королеве (преступление, как установило следствие, было связано с борьбой за недвижимость бизнесмена).

Бизнесмены утверждали, что часть работ более чем на 65 млн руб. была добросовестно выполнена, аванс возвращен в полном объеме, а сбои в работах произошли по вине заказчиков, проектно-сметная документация которых не получила необходимые заключения, в том числе госэкспертизы. Отдельно утверждалось, что необходимые мощности и деньги для стройки имелись — к тому времени «Дельта строй» выполнила 274 госконтракта более чем на 5,264 млрд руб., а во время работы по ЦУПу на ее счета поступило более 1,3 млрд руб. от других проектов, включая реконструкцию столичного парка «Сокольники», ремонт зданий Медакадемии имени Сеченова и Музея Мирового океана в Калининграде.

Впрочем, все фигуранты оказались под стражей или домашним арестом, а к ним были заявлены огромные иски о возмещении ущерба, в том числе со стороны банка «Траст» как правопреемника Рост-банка и «Роскосмоса». При этом Армен Кобалян и Максим Кузнецов скрылись (первый якобы на Украину) и были объявлены в розыск.

Как шло расследование дела о хищении у «Роскосмоса» более 600 млн руб.

Между тем Хорошевский райсуд признал господ Осипова и Тебиева виновными в мошенничестве и отмывании, назначив им по семь лет колонии. Апелляция позже снизила им сроки до шести с половиной и шести лет соответственно, признав смягчающим обстоятельством «длительное содержание под стражей». 70-летняя Любовь Петренко до приговора не дожила, скончавшись от осложнений, вызванных коронавирусом. Между тем Армен Кобалян в 2021 году все же был задержан, и его судили отдельно.

Ранее осужденные, которые отбывают сроки в колониях в центральных регионах страны, и родные умершей госпожи Петренко продолжают настаивать на невиновности и оправдании, а их кассационная жалоба неделю назад поступила в суд и запланирована к рассмотрению 19 декабря. «Суды первой и апелляционной инстанций нас просто не услышали, надеемся, что материалы отправят на новое рассмотрение в ином составе суда»,— пояснили “Ъ” защитники.

Сергей Сергеев

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