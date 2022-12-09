Мошенничеству придали космический размах

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении у «Роскосмоса» более 600 млн руб. Средства, по версии следствия, были похищены при реконструкции стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Одним из фигурантов расследования является бывший заместитель директора департамента строительства госкорпорации Максим Мамсуров. Сотрудники СКР пришли к выводу, что он и семеро его предполагаемых сообщников не только нанесли ущерб бюджету, но и нарушили «интересы государства в области оборонно-промышленной и ракетно-космической отраслей».

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Следственный комитет России возбудил 11 января 2019 года. Основанием стали результаты совместной проверки службы внутреннего аудита и департамента экономической безопасности «Роскосмоса».

Из материалов дела следует, что махинации были выявлены во время реализации контракта, заключенного при выполнении оборонного заказа Научно-испытательным центром ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), являющимся головной организацией «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей, и подрядчиком в лице ООО «Москапстрой». В его рамках на реконструкцию и техническое перевооружение стендовой (испытательной) базы НИЦ РКП из бюджета было выделено 3,2 млрд руб. Из них 1,5 млрд руб. «Москапстрой» практически сразу после победы в конкурсе получил в качестве аванса. После этого более 1 млрд руб., говорится в материалах расследования, оказалось на счетах фирм, «имевших признаки фиктивности». Оттуда они, по версии следствия, ушли контрагентам, после чего следы этих денег теряются. В итоге «Москапстрой» (в феврале 2020 года признан банкротом), как установили следователи, выполнил лишь 3% работ, израсходовав на это всего 53 млн руб.

Практически всех фигурантов этого расследования задержали с 14 по 16 июля 2021 года. Тогда по ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы отправил в СИЗО экс-соучредителя и бывшего главного бухгалтера ООО «Москапстрой» Василия Тубольцева, соучредителя ООО «Фирма "Диалог-К"», ранее возглавлявшего ООО «Спецстрой», Илью Пастухова, гендиректора ООО «Стройресурс» Владимира Подзигуна, руководителя ООО «Велес» Константина Тычинина, а также Александра Беленова и Андрея Бакулина, являвшихся соответственно гендиректором и главбухом компании «Скайнэт Групп». Всем им, помимо изначально вмененного мошенничества, в мае 2022 года инкриминировали еще и легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Еще два руководителя коммерческих фирм, которые сразу пошли на сотрудничество со следствием, сейчас находятся под запретом определенных действий. Скрывшегося от следствия гендиректора и второго соучредителя «Москапстроя» Максима Щербакова, который и заключил 20 договоров на сумму более 1 млрд руб. с сомнительными фирмами, в ноябре прошлого года арестовали заочно. Последним в апреле 2022 года был задержан бывший заместитель директора департамента строительства «Роскосмоса» Максим Мамсуров. По некоторым данным, якобы именно он завизировал перечисление бюджетных средств на счета «Москапстроя». Госкорпорацию 40-летний управленец покинул по собственному желанию в 2018 году, после того как служба безопасности этой организации выявила с его стороны нарушения антикоррупционного законодательства. На момент ареста господин Мамсуров работал заместителем главы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга. При этом следствие утверждает, что «преступные действия Максима Мамсурова и иных участников организованной группы» не только нанесли материальный ущерб бюджету, но и привели к срыву федеральной целевой программы, нарушив тем самым «интересы государства в области оборонно-промышленной и ракетно-космической отраслей».

Защита обвиняемого Мамсурова, как, впрочем, и других фигурантов, которые сейчас знакомятся со 102 томами уголовного дела, комментировать ситуацию не стала.

Олег Рубникович