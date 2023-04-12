В ЦУПе запустили хищения

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об особо крупном мошенничестве в отношении бизнесмена Армена Кобаляна. По версии следствия, он, будучи субподрядчиком при реконструкции Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве, участвовал в составе организованной группы в хищении более 300 млн руб. средств «Роскосмоса». Пару месяцев назад по этому делу к семи годам заключения были приговорены гендиректор «Дельта Строй» Александр Осипов и исполнительный директор «СУ-24» Казбек Тебиев. Их защита настаивает, что заказчику была предоставлена действительная банковская гарантия, по которой полностью возвращен аванс; работы, согласно заключению экспертов, выполнялись, а причиной задержки стройки стали проблемы с проектной документацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Въезд в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш) в Королеве

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Въезд в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш) в Королеве

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным «Ъ», уголовное дело одного из руководителей строительной компании «СУ-24» Армена Кобаляна несколько «отстало» от основного расследования, так как было выделено в отдельное производство. Постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было вынесено следователями Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ еще в феврале 2017 года.

Речь шла о якобы имевших место хищениях сотен миллионов бюджетных рублей при возведении и техническом перевооружении корпусов легендарного ЦУПа в Королеве. Однако тогда найти фигуранта не удалось — он был объявлен сначала в федеральный, а затем и международный розыск. Лишь в ноябре 2021-го его задержали и поместили в СИЗО.

В это время в Хорошевском суде Москвы уже шел процесс по делу его предполагаемых сообщников — гендиректора компании «Дельта Строй» Александра Осипова и другого руководителя «СУ-24» — субподрядчика «Дельта Строй» Казбека Тебиева. Третьей подсудимой стала главбух последней компании Любовь Петренко. При этом если первым двум вменяли в вину и мошенничество, и легализацию добытых преступным путем средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), то пожилой женщине инкриминировали только «отмывание». Однако в мае прошлого года 70-летняя Любовь Петренко скончалась, не пережив осложнений от перенесенного COVID-19.

По версии следствия, Армен Кобалян, «являясь руководителем субподрядной организации, в составе организованной группы совместно с руководителями иных юридических лиц путем обмана похитил более 300 млн руб. бюджетных средств».

«Получив возможность распоряжаться похищенными средствами, Кобалян совершил финансовые операции по легализации части добытых преступным путем денег на сумму не менее 115 млн руб.»,— пояснил «Ъ» источник в силовых структурах, отметив, что материалы уже направлены Генпрокуратурой в Пресненский райсуд Москвы для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что Александр Осипов и Казбек Тебиев в феврале этого года выслушали обвинительный приговор. Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить каждого к восьми годам и шести месяцам общего режима с удовлетворением гражданского иска «Роскосмоса» как потерпевшей стороны на 790 млн руб.— всей суммы, перечисленной АО «ЦНИИмаш» на перестройку корпусов ЦУПа.

В итоге оба подсудимых были признаны виновными по всем пунктам и приговорены к семи годам лишения свободы, а дело в отношении Любови Петренко прекратили в связи с ее смертью. Находившихся под подпиской о невыезде мужчин конвой заковал в наручники в зале суда. Они были направлены в столичный СИЗО-3, более известный как «Пресненская пересылка», откуда их этапировали в Великие Луки, хотя приговор в законную силу не вступил. Бизнесмены и их адвокаты требовали на процессе полного оправдания и уже обжаловали приговор.

Напомним, что Александр Осипов и Казбек Тебиев были задержаны в декабре 2016 года в рамках масштабного расследования хищений при возведении космодрома Восточный и других строек в космической отрасли. Оба они пробыли под стражей около двух лет, но потом, когда тогдашний замгенпрокурора Виктор Гринь отказался в первый раз утвердить обвинительное заключение, вышли на свободу. Между тем к числу обвиняемых добавились Любовь Петренко и бенефициар строительной компании Максим Кузнецов, которого поймать не смогли, и он до сих пор числится в международном розыске.

При этом изначально одним из первых фигурантов являлся руководитель подведомственного заказчику строительства Спецстрою России ФГУП «Спецстройтехнологии» Владимир Шамаилов. Как рассказывал «Ъ», до того он успел послужить в ряде министерств и ведомств, включая ФМС и МЧС. Потом он был осужден за ряд злоупотреблений, но в деле ЦУПа уже тяжелобольной к тому времени мужчина в итоге оказался только свидетелем.

Защита Александра Осипова и Казбека Тебиева уверена, что Хорошевский суд при вынесении решения не учел ряд важнейших моментов. Адвокаты не согласны с тем, что срыв плана работ произошел по вине «Дельта Строй». «Мы обратили внимание суда на результаты судебной экспертизы, данные Главгосэкспертизы, обширную переписку между “ЦНИИмаш” и “Спецстройтехнологией” по проблемам с проектной документацией»,— заявил Дмитрий Данилов, один из представителей осужденных.

По его словам, задержки происходили из-за отсутствия положительного заключения госэкспертизы проектной документации у заказчика, которая содержала «многочисленные и существенные недостатки». Кроме того, по версии господина Данилова, договор с «Дельта Строй» был расторгнут по надуманным причинам в одностороннем порядке за шесть месяцев до истечения его срока.

Его коллега Вячеслав Феоктистов особо отметил, что под якобы похищенный аванс от «Спецстройтехнологии» в 304 млн руб. была своевременно предоставлена банковская гарантия, по которой он был полностью возвращен. Залогом гарантии стало личное имущество Максима Кузнецова — подмосковный коттедж с участком и всеми строениями стоимостью, согласно экспертным оценкам, до 390 млн руб. Однако, по данным защиты, вся сумма банковской гарантии до «Роскосмоса» до сих пор не дошла.

Защитники считают: утверждение следствия о том, что «Дельта Строй» только создавала видимость работ в ЦУПе, не обладая мощностями для их выполнения, не выдерживает критики. «Суду были представлены данные о том, что компания успела только за 4 года успешно выполнить 274 госконтракта более чем на 5,2 млрд руб. и что собственные средства у ООО имелись»,— добавил господин Феоктистов. По его словам, только во время работы по ЦУПу на счета «Дельта Строй» поступило более 1,3 млрд руб. от других проектов.

«Среди выполненных работ — реконструкция столичного парка “Сокольники” (540 млн руб.), ремонт зданий медакадемии имени Сеченова (170 млн руб.) и калининградского Музея Мирового океана (266 млн руб.)»,— добавил господин Феоктистов, выразивший надежду, что эти данные учтет Мосгорсуд.

Сергей Сергеев