Маркетплейсы призывают к автостопу

Массовая практика маркетплейсов автоматически включать товары в категорию распродажи, вызвала протесты у селлеров: через общественников они просят ФАС проверить площадки на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Маркетплейсы устанавливают скидки, которые порой достигают 50%, чтобы разгрузить склады от невостребованных товаров. Однако для продавцов, которые о подобных акциях зачастую узнают уже после продажи товаров, такой подход может обернуться прямыми убытками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Член общественного совета при ФАС России Алексей Кожевников обратился к главе ведомства Максиму Шаскольскому с просьбой рассмотреть на предмет нарушения закона о защите конкуренции автоакции маркетплейсов, предусматривающие скидки за счет продавца на товары с плохой оборачиваемостью. Об этом говорится в тексте письма, отправленного в службу от лица возглавляемого господином Кожевниковым АНО «Цифровизации и новых технологий» (копия есть у “Ъ”). В ФАС подтвердили получение, уточнив, что обращение будет рассмотрено. Автоакции обсуждались на заседании ФАС, пояснил “Ъ” президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Крупнейшие маркетплейсы, Ozon и Wildberries, начали внедрять автоакции с конца весны — начала лета этого года, говорит собеседник “Ъ” из числа селлеров. Сначала, по его словам, участие в них носило добровольный характер: продавцам предлагали самостоятельно выбрать, на какие товары они готовы сделать скидки.

С осени политика поменялась, и товары попадают в автоакции по умолчанию, а продавцы, напротив, должны в короткий срок уведомить маркетплейсы о нежелании участвовать, объясняет источник “Ъ”.

«Нужно постоянно мониторить сообщения в личном кабинете, это делают не все»,— говорит эксперт. Скидки в рамках автоакций, по его словам, достигают 50%.

Цель автоакций — разгрузка мощностей маркетплейсов. «Складские помещения имеют ограничения: когда они забиты неликвидными товарами, не остается места для востребованных»,— говорит господин Соколов. Затоваривание, по его словам, становится проблемой в периоды высокого спроса. Хотя сейчас, по словам Алексея Кожевникова, в автоакции попадают товары, хранящиеся на складах селлеров. Он поясняет что последние нередко узнают о скидках уже после продаж. Навязанные промоакции вызывают отторжение продавцов и зачастую влекут за собой убытки, говорит директор T-Bank eCommerce Илья Кретов.

В Wildberries пояснили, что предупреждают селлеров об автоакциях за три рабочих дня. Недавно продавцы получили возможность заранее устанавливать минимальную цену товара и блокировать свое участие в программах. В Ozon уточнили, что также предоставили селлерам право устанавливать нижнюю пороговую цену. Одновременно представитель компании уточнил, что участие в распродажах помогает продавцам улучшить свои позиции в поисковой выдаче.

С предложением запретить маркетплейсам менять стоимость товара с молчаливого согласия продавца ранее выступило Минэкономики.

Ограничение министерство, как сообщали в конце октября «Ведомости», закрепило в версии законопроекта о платформенной экономике. В Минэкономики “Ъ” не ответили. Сроки принятия документа до конца не ясны, а проблема стоит сейчас, замечает господин Кожевников. В рамках автоакций цифровые платформы, по его мнению, действуют как регуляторы бизнеса. Эксперт напоминает, что работа самих маркетплейсов регулируется лишь антимонопольными нормами.

Руководитель антимонопольной практики «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Кузнецова называет самым вероятным нарушением, которое может выявить ФАС, злоупотребление доминирующим положением, установленное для Wildberries и Ozon. «Если предприниматель лишается права контролировать цены, он попадает в зависимость от маркетплейса, становящегося основным каналом сбыта»,— говорит она. Эксперт поясняет, что это создает ситуацию, в которой лучшее ценовое предложение априори будет на крупнейших платформах.

Такой подход, по мнению госпожи Кузнецовой, несет риски и для потребителей: лишившись альтернативных каналов, они будут вынуждены согласиться с ценами маркетплейсов и в случае их роста. Юрист Vegas Lex Илья Бочинин напоминает, что в апреле этого года ФАС уже выдавала маркетплейсам предупреждения на основе предполагаемого нарушения закона о защите конкуренции. Претензии регулятора вызвал, в частности, порядок изменения тарифов и определения ответственности продавцов за нарушения. Хотя партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Надия Гореславская замечает, что координация действий может быть признана допустимой, если удастся установить ее позитивный эффект.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров