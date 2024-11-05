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Коммерсантъ FM
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Маркетплейсы призывают к автостопу

Продавцы торговых площадок пожаловались в ФАС

Массовая практика маркетплейсов автоматически включать товары в категорию распродажи, вызвала протесты у селлеров: через общественников они просят ФАС проверить площадки на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Маркетплейсы устанавливают скидки, которые порой достигают 50%, чтобы разгрузить склады от невостребованных товаров. Однако для продавцов, которые о подобных акциях зачастую узнают уже после продажи товаров, такой подход может обернуться прямыми убытками.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Член общественного совета при ФАС России Алексей Кожевников обратился к главе ведомства Максиму Шаскольскому с просьбой рассмотреть на предмет нарушения закона о защите конкуренции автоакции маркетплейсов, предусматривающие скидки за счет продавца на товары с плохой оборачиваемостью. Об этом говорится в тексте письма, отправленного в службу от лица возглавляемого господином Кожевниковым АНО «Цифровизации и новых технологий» (копия есть у “Ъ”). В ФАС подтвердили получение, уточнив, что обращение будет рассмотрено. Автоакции обсуждались на заседании ФАС, пояснил “Ъ” президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Крупнейшие маркетплейсы, Ozon и Wildberries, начали внедрять автоакции с конца весны — начала лета этого года, говорит собеседник “Ъ” из числа селлеров. Сначала, по его словам, участие в них носило добровольный характер: продавцам предлагали самостоятельно выбрать, на какие товары они готовы сделать скидки.

С осени политика поменялась, и товары попадают в автоакции по умолчанию, а продавцы, напротив, должны в короткий срок уведомить маркетплейсы о нежелании участвовать, объясняет источник “Ъ”.

«Нужно постоянно мониторить сообщения в личном кабинете, это делают не все»,— говорит эксперт. Скидки в рамках автоакций, по его словам, достигают 50%.

Цель автоакций — разгрузка мощностей маркетплейсов. «Складские помещения имеют ограничения: когда они забиты неликвидными товарами, не остается места для востребованных»,— говорит господин Соколов. Затоваривание, по его словам, становится проблемой в периоды высокого спроса. Хотя сейчас, по словам Алексея Кожевникова, в автоакции попадают товары, хранящиеся на складах селлеров. Он поясняет что последние нередко узнают о скидках уже после продаж. Навязанные промоакции вызывают отторжение продавцов и зачастую влекут за собой убытки, говорит директор T-Bank eCommerce Илья Кретов.

В Wildberries пояснили, что предупреждают селлеров об автоакциях за три рабочих дня. Недавно продавцы получили возможность заранее устанавливать минимальную цену товара и блокировать свое участие в программах. В Ozon уточнили, что также предоставили селлерам право устанавливать нижнюю пороговую цену. Одновременно представитель компании уточнил, что участие в распродажах помогает продавцам улучшить свои позиции в поисковой выдаче.

С предложением запретить маркетплейсам менять стоимость товара с молчаливого согласия продавца ранее выступило Минэкономики.

Ограничение министерство, как сообщали в конце октября «Ведомости», закрепило в версии законопроекта о платформенной экономике. В Минэкономики “Ъ” не ответили. Сроки принятия документа до конца не ясны, а проблема стоит сейчас, замечает господин Кожевников. В рамках автоакций цифровые платформы, по его мнению, действуют как регуляторы бизнеса. Эксперт напоминает, что работа самих маркетплейсов регулируется лишь антимонопольными нормами.

Темпы роста числа селлеров замедляются

Руководитель антимонопольной практики «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Кузнецова называет самым вероятным нарушением, которое может выявить ФАС, злоупотребление доминирующим положением, установленное для Wildberries и Ozon. «Если предприниматель лишается права контролировать цены, он попадает в зависимость от маркетплейса, становящегося основным каналом сбыта»,— говорит она. Эксперт поясняет, что это создает ситуацию, в которой лучшее ценовое предложение априори будет на крупнейших платформах.

Такой подход, по мнению госпожи Кузнецовой, несет риски и для потребителей: лишившись альтернативных каналов, они будут вынуждены согласиться с ценами маркетплейсов и в случае их роста. Юрист Vegas Lex Илья Бочинин напоминает, что в апреле этого года ФАС уже выдавала маркетплейсам предупреждения на основе предполагаемого нарушения закона о защите конкуренции. Претензии регулятора вызвал, в частности, порядок изменения тарифов и определения ответственности продавцов за нарушения. Хотя партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Надия Гореславская замечает, что координация действий может быть признана допустимой, если удастся установить ее позитивный эффект.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров

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