Санкции США против российских банков

Попадание в SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) означает блокировку всех активов и счетов в долларах и фактическую изоляцию от долларовой системы. Список формирует Управление по контролю за иностранными активами при Минфине США (OFAC).

Первыми из российских финансовых институтов, 22 февраля 2022 года в SDN-лист попали ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних предприятия. 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине, к ним добавились ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк.

6 апреля 2022 года в SDN-лист попали крупнейший банк страны — Сбербанк и крупнейший частный банк — Альфа-банк.

15 декабря 2022 года Минфин США включил в SDN-лист Росбанк.

24 февраля 2023 года в SDN-лист добавились банки среднего уровня, в том числе региональные: Московский кредитный банк, Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, «Левобережный», УБРиР, банк «Приморье», МТС-банк, «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Зенит».

20 июля 2023 года санкции введены против Тинькофф-банка, Локо-банка, «Юнистрим» и банка «Солидарность».

23 февраля 2024 года санкционный список пополнили депозитарий «СПБ Биржи» СПБ-банк, Быстробанк, Морской банк, «Международный финансовый клуб» и другие.

12 июня 2024 года под санкции попал екатеринбургский банк «Точка», а также филиалы Промсвязьбанка, ВЭБа, Сбербанка и ВТБ в Китае, Гонконге, Индии и Киргизии.