Хищение снисхождения не заслужило

Неожиданно жесткое наказание назначил суд бывшему в 2013–2014 годах вице-губернатором Санкт-Петербурга, а затем руководителю крупных строительных компаний Владимиру Лавленцеву, который обвинялся в нескольких эпизодах растраты и мошенничества на несколько миллиардов рублей, и экс-советнику петербургского губернатора и бывшему гендиректору «СКА Арены» Игорю Забирану, которому инкриминировали одно хищение. Оба признали вину и приняли меры к погашению ущерба, но, несмотря на это, были приговорены к 13 и 7,5 года колонии, а также штрафам — 132 млн и 54 млн руб. Кроме того, был удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Забиран и Владимир Лавленцев (на заднем плане слева направо) вину признали, но все равно получили внушительные сроки

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Игорь Забиран и Владимир Лавленцев (на заднем плане слева направо) вину признали, но все равно получили внушительные сроки

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как выяснилось из зачитанной председательствующей на процессе Олесей Менделеевой резолютивной части приговора, суд полностью согласился с позицией гособвинения относительно бывшего чиновника и руководителя крупнейших в Ленобласти подрядных организаций ООО «Горкапстрой» (сейчас ГОРКА) и «Стройтрансгаз» Владимира Лавленцева.

Как и просила в прениях прокурор, подсудимый был признан виновным в двух эпизодах особо крупной растраты и двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к 13 годам колонии общего режима с уплатой штрафа в размере 132 млн руб.

Игорь Забиран признан виновным в одном эпизоде особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получил 7,5 года общего режима (гособвинитель просила 9 лет) и штраф в 54 млн руб.

Назначенное судом наказание повергло в шок и осужденных, и их адвокатов, рассчитывавших на более благополучный исход процесса. Как рассказывал “Ъ”, в ходе прений адвокаты напирали на те обстоятельства, что подсудимые признали вину, а господин Лавленцев перечислил сумму ущерба на специальный счет у нотариуса, чтобы потерпевший по его делу бизнесмен Геннадий Тимченко мог получить эти деньги.

Напомним, что из четырех эпизодов, которые вменялись в вину Владимиру Лавленцеву, два связаны с получением займов у владельца «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко.

Сначала, по материалам дела, фигурант получил 2,682 млрд руб. якобы на развитие своего ООО «Горкапстрой» (эта ссуда позже была взыскана кредитором в Хорошевском суде столицы), а затем еще 45 млн руб.— на развитие личного бизнеса, но деньги не вернул. Следствие посчитало, что господин Лавленцев и не собирался рассчитываться по долгам.

Кроме того, по материалам дела, в 2018 году Владимир Лавленцев от имени возглавляемого им ООО «Горкапстрой» заключил с ООО «Научно-производственное предприятие "Строительство"» договор о производстве геодезических исследований перед началом прокладки дороги Лобня — аэропорт Шереметьево и строительстве автомоста в подмосковных Мытищах. В ходе исполнения контракта, по версии следствия, обвиняемый похитил 10 млн руб. по фиктивному договору поставки неким ООО «Ратлер» оборудования и материалов.

Также Владимиру Лавленцеву вменяли в вину присвоение по фиктивному договору 30,7 млн руб. в ходе реконструкции дворца культуры в подмосковном Реутове.

Эти деньги были выделены городской администрацией ООО «Горкапстрой» для выполнения обществом технических работ по прокладке инженерных коммуникаций при реконструкции дворца культуры.

Единственное инкриминируемое Игорю Забирану преступление было связано с договором, заключенным фондом проектов социального и культурного назначения «Национальное и культурное наследие», который возглавлял тогда господин Забиран, и компанией Владимира Лавленцева ООО ГОРКА. Речь шла о проведении фирмой строительного контроля возводящихся объектов культурного назначения в Севастополе, Калининграде, Кемерово и др. При этом финансирование фонда осуществлял в то время «Стройтрансгаз», где председателем совета директоров был тот же господин Лавленцев. В результате контракт выполнен не был, при этом ГОРКА получила 599,7 млн руб.

«Приговор будем обжаловать,— сказала “Ъ” адвокат господина Лавленцева Татьяна Бушуева.— Ущерб был погашен. На мой взгляд, Геннадий Тимченко не был осведомлен о раскаянии Лавленцева — он не знакомился с материалами дела, в суде не был. С учетом его жизненного опыта, надеюсь, он поймет страдания семьи, пятерых детей и родителей моего подзащитного и попросит апелляцию снизить срок наказания. Отмечу также, что даже при признании вины моим подзащитным сама я считаю, что в части обвинения по эпизодам с займами нет состава преступления, поскольку Хорошевский суд ранее выносил решение о взыскании этих сумм в порядке гражданского судопроизводства».

Алексей Соковнин