Мошенничество в особо строительном размере

Владимир Лавленцев, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, который сейчас занимается бизнесом, отправлен под домашний арест по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. По некоторым данным, речь в материалах идет о хищении порядка 2,3 млрд руб., которые господин Лавленцев получил по договору займа от своего делового партнера, бизнесмена и президента санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Геннадия Тимченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Лавленцев проведет два месяца дома

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Владимир Лавленцев проведет два месяца дома

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, который с 2019 года занимается бизнесом, сотрудники правоохранительных органов задержали в среду в Москве. Произошло это в рамках возбужденного накануне следственным департаментом МВД России уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из материалов дела следует, что предприниматель Геннадий Тимченко, бывший в свое время деловым партнером Владимира Лавленцева, предоставил ему заем на один из проектов в размере 2,3 млрд руб., но он так и не был возвращен.

Отметим, что с мая 2023 года Геннадий Тимченко пытается вернуть эту сумму через суд — соответствующий иск к Владимиру Лавленцеву подан им в Хорошевский райсуд Москвы. Очередное судебное заседание там назначено на 2 августа.

По уголовному же делу в статусе подозреваемого 43-летний Владимир Лавленцев пробыл совсем недолго.

По окончании допроса ему предъявили обвинение в мошенничестве, а ближе к вечеру доставили в Мещанский райсуд столицы. Там следователь не стал настаивать на самой суровой мере пресечения, попросив определить фигуранта под домашний арест на два месяца. Судья Елена Каракешишева возражать не стала.

Защита господина Лавленцева комментировать предъявленное их клиенту обвинение не стала.

На госслужбу москвич Владимир Лавленцев пришел из бизнеса. В 2004 году в столичном правительстве он стал первым заместителем главы департамента городского заказа капитального строительства. Оттуда в 2010 году снова ушел в коммерцию, возглавив совет директоров строительной компании «АРКС». Ее основал отец Владимира Лавленцева, и именно там, судя по всему, в 2012 году впервые пересеклись Лавленцев-младший и Геннадий Тимченко. Тогда компания последнего «Волга Груп» инвестировала средства в строительную группу «АРКС», но планы развивать компании как единый холдинг не реализовались — в 2015 году структуры господина Тимченко вышли из «АРКСа».

Сам Владимир Лавленцев еще в мае 2013 года перешел на работу в Смольный при тогдашнем главе города Георгии Полтавченко. По октябрь 2014 года он занимал пост вице-губернатора, отвечая за городское хозяйство, жилищную политику, ЖКХ, благоустройство и энергетику, после чего снова вернулся в столицу. С ноября 2015 по ноябрь 2018 года Владимир Лавленцев был главным федеральным инспектором по Москве в аппарате полпреда президента в ЦФО, откуда вновь ушел в бизнес.

Отметим, что ранее депутат городского Законодательного собрания от «Яблока» Борис Вишневский в разговоре с “Ъ” заявлял, что относится к отставке господина Лавленцева «до крайности плохо», назвав его «одним из самых эффективных вице-губернаторов, который старался навести порядок в этой сфере, а не набить карманы».

В 2020 году Владимир Лавленцев занял должность гендиректора в компании «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко — крупного подрядчика по возведению инфраструктурных объектов и генподрядчика строительства хоккейного стадиона «СКА-Арена» на месте обрушившегося СКК «Петербургский». В августе того же года Владимир Лавленцев стал владельцем 19,99% связанного со «Стройтрансгазом» ООО «ОСХ». 80,01% долей компании принадлежат ООО «Волга Груп» Геннадия Тимченко.

Также господина Лавленцева связывают с фирмой «Строй-Альянс» через ООО «Горкапстрой» (сейчас «ГОРКА»), 50% которой принадлежало ему до мая 2020 года. В ноябре прошлого года Арбитражный суд Московского округа арестовал по иску ООО «Механизатор №1» счета Владимира Лавленцева почти на 1 млрд руб. по делу о банкротстве ООО «Строй-Альянс». Через месяц после этого бывший чиновник также покинул «Стройтрансгаз».

Компания «Горкапстрой» разрабатывала облик «СКА-Арены» и также строила ее в качестве генподрядчика. Кроме того, она входила в пул крупнейших подрядчиков «Ленэнерго» в 2017 году. За короткий промежуток времени компании удалось выиграть конкурсы на 14 млрд руб. Помимо строительства подстанций «Шушары» и «Купчинская» это реконструкция ПС №46, №109, №510, №347-А, №155-А, «Поклонная гора», а также строительство здания Единого центра управления сетями. «Горкапстрой» учредил в 2006 году также отец Владимира Лавленцева. На данный момент Лавленцев-младший числится учредителем трех компаний: смоленского ООО «Рассвет», занимающегося выращиванием зерновых культур, московских ООО «Магеллан» и «К З», специализирующихся на операциях с ценными бумагами и сделках с недвижимостью соответственно.

Олег Рубникович; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург