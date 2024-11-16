В Рособрнадзоре обсуждают введение 100-балльной шкалы для ОГЭ

В Рособрнадзоре рассматривают введение 100-балльной системы оценивания для основного государственного экзамена (ОГЭ), сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ввести такую систему планируется для совершенствования отбора учащихся в профильные десятые классы и колледжи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Рособрнадзора Анзор Музаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Рособрнадзора Анзор Музаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сейчас сдающие ОГЭ получают за экзамен первичные баллы, которые переводятся в оценки от «двойки» до «пятерки». Экзамен оценивает знания, полученные учениками за девять классов. Результаты ОГЭ необходимы для приема в учреждения среднего профессионального образования (колледжи и техникумы).

В Рособрнадзоре считают, что 100-балльная система оценивания ОГЭ сделает «более прозрачной» процедуру поступления в колледжи и техникумы. Необходимость совершенствования ОГЭ для этой цели в ведомстве объяснили тем, что программы среднего профессионального образования становятся «все более популярными».

11 ноября руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что текущая форма ОГЭ устарела. Он допустил, что в ближайшие годы форма проведения ОГЭ изменится, в том числе расчет оценки, применение результатов и выбор предметов. По словам господина Музаева, сейчас средний балл аттестата при поступлении в техникум по стране приближается к «пятерке». Это делает отбор в техникумы «не таким прозрачным и объективным, как при сдаче ЕГЭ», считает глава ведомства.