На индексацию страховых пенсий в 2025 году направят более 700 млрд рублей

В проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы заложено почти 11 трлн руб. на выплату страховых пенсий. Из этой суммы 700 млрд руб. предусмотрено на их индексацию, сообщил Минфин.

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«У правительства есть право провести дополнительную индексацию страховых пенсий в случае, если инфляция будет выше»,— сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Минфин сообщал, что с 1 января 2025 года пенсии работающим и неработающим пенсионерам проиндексируют на уровень инфляции. Минэкономики ожидает ее на уровне до 7,3%. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит около 24 тыс. руб. Средняя пенсия по старости в следующем году увеличится на 7,5%, до 24,1 тыс. руб.

О пенсионных выплатах в стране — в материале «Ъ» «Зарплата в четыре пенсии».