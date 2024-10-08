Пенсия по старости в России в 2025 году увеличится на 7,5%

Средняя пенсия по старости в России увеличится в следующем году до 24,1 тыс. руб., следует из материалов к проекту бюджета Соцфонда на три года (есть в распоряжении «Известий»). По сравнению с 2024 годом она вырастет на 7,5%.

Из пояснительной записки к проекту следует, что к концу 2024 года средняя страховая пенсия по старости составит 22,4 тыс. руб. Спустя год ее сумма вырастет на 7,5%.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года выплаты увеличат на 7,3% в соответствии с инфляцией, которую Минэкономразвития ожидает по итогам текущего года. В разговоре с «Известиями» научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок пояснил, что небольшое превышение связано с возобновлением индексации для работающих пожилых граждан.

По данным Соцфонда за первые шесть месяцев 2024 года, в России насчитывается 41,1 млн пенсионеров. Среди них — 33,2 млн неработающих и 7,8 млн занятых. Средняя выплата по старости для первых составляет 23,4 тыс., вторых — 18,6 тыс.

О пенсионных выплатах — в материале «Ъ» «Зарплата в четыре пенсии».