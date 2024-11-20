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Коммерсантъ FM
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Срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ предложили сократить

На рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о снижении до трех лет периода владения недвижимостью, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от его продажи. Авторами инициативы стали представители фракции ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. По их мнению, это повысит трудовую мобильность населения, а экономика без задержки будет получать средства от продажи недвижимости и покупки россиянами нового жилья.

В настоящее время освобождение от налогообложения доходов от продажи недвижимости возможно, если такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение как минимум пяти лет. Как отметили депутаты, многие граждане, чтобы сэкономить и не платить подоходный налог от продажи квартиры, предпочитают дождаться окончания этого периода.

«Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту, который есть в распоряжении «РИА Новости».

В случае, если право собственности на имущество получено в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, то разрешить продать ее без уплаты НДФЛ предлагается через один год вместо нынешних трех лет, а других случаях — через два года.

14 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета России на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. До этого нижняя палата парламента приняла закон, по которому вносятся поправки в Налоговый кодекс в части изменения уплаты налогов, акцизов, госпошлин и страховых взносов.

Подробнее о проекте федерального бюджета — в материале «Ъ» «Восемь триллионов попали под раздачу».

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