Госдума приняла закон об изменении уплаты налогов, госпошлин и страховых взносов

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который предусматривает изменения по уплате налогов, акцизов, госпошлин и страховых взносов. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс.

Закон увеличивает ставку по налогу на прибыль организаций по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам с 15% до 20%. Он также устанавливает размер госпошлин за госрегистрацию договора аренды недвижимости в размере 4 тыс. руб. для физлиц и 44 тыс. руб. для юрлиц. Также уточняется размер госпошлины в области оборота оружия.

Согласно закону, акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки будет увеличен с 7 до 10 руб. Изменение размеров акцизов также затронет алкогольную и табачную продукцию.

Документ предусматривает и изменение ставок на нефтепродукты с корректировкой демпфирующей составляющей на нефтяное сырье. В части НДПИ уточняются условия отмены «нижнего порога» налоговой ставки для участков недр, запасы которых впервые поставлены на госбаланс после 1 января 2024 года.

Документ подготовило правительство России. Его внесли на рассмотрение в Госдуму в конце сентября вместе с проектом федерального бюджета.

О проекте бюджета России — в тексте «Ъ» «Бюджет крепчает».