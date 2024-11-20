Промышленность делает ход ценой

Свежие опросы промышленности свидетельствуют о продолжающемся охлаждении перегретой российской экономики — замеряемый Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН Индекс прогнозов промышленности в ноябре потерял сразу 5 пунктов, достигнув минимума с августа 2022 года. Напомним, что в сентябре—октябре 2024 года экономика заметно росла, а ее охлаждение в августе было эпизодическим. При этом эксперты отмечали, что отскок будет временным и охлаждение неизбежно (см. “Ъ” от 13 ноября).

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В августе баланс прогнозов спроса (разница долей респондентов, заявивших о его улучшении и ухудшении) опустился до –4 балансовых пунктов, тем самым также снизившись до 27-месячного минимума. По данным аналитиков, таких пессимистичных ожиданий продаж промышленной продукции среди предприятий не регистрировалось с августа 2022 года. Соответственно, снизились и планы выпуска, опустившись до худших значений августа 2022 года. Баланс оценок остается в положительной зоне (+5 пунктов), но заметно обвалился по сравнению с рекордом ноября 2023 года (+31 пункт).

Прогнозы промышленности динамики численности работников остаются осторожными — балансовые оценки с июля 2024 года находятся в положительной зоне (в интервале от +7 до +10 пунктов), свидетельствуя о постоянном желании предприятий расширить штат, однако с апреля эти планы редко удается реализовать.

На этом фоне выделяются ценовые ожидания российских предприятий: после октябрьского баланса в +11 пунктов в ноябре показатель взлетел до +27 пунктов. По данным аналитиков, такого скачка баланса ожидаемых изменений цен предприятий опросы не регистрировали с марта 2022 года. «Видимо, решения и словесные интервенции регулятора пока не в силах совладать с последствиями бюджетных расходов периода специальной военной операции»,— констатируют в институте.

Опубликованный вчера «Мониторинг предприятий» Банка России засвидетельствовал сопоставимый рост ожиданий компаниями повышения отпускных цен — до второго после марта 2022 года пика за всю историю наблюдений. Впрочем, ценовые планы предприятий противоречат их же ожиданиям спроса на продукцию российской промышленности — обвал оценок спроса свидетельствует, что заявления об ожиданиях повышения цен являются скорее попыткой давления на власти, чем экономически мотивированным шагом. Речь может идти об очередной попытке предприятий повлиять на политику ЦБ угрозой «переложить» дороговизну заемного финансирования в цены, но при низком спросе действенной она не выглядит.

Диана Галиева