Гарантии МСП растут в числе, но теряют вес

Объем гарантийной поддержки МСП за девять месяцев 2024 года вырос на 11%, до 282 млрд руб., следует из данных, предоставленных “Ъ” Корпорацией МСП (оператор Национальной гарантийной системы). Охват за январь—сентябрь также увеличился: гарантии получили 55,5 тыс. компаний против 31 тыс. за весь 2023 год. Рост числа получателей может объясняться тем, что гарантии и поручительства одни из немногих видов поддержки, доступ к которым не зависит от «приоритетности» отрасли: охват вырос год к году практически во всех секторах (см. график), и в большинстве это сопровождалось уменьшением «среднего чека».

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Однако из-за роста рисков эффективность гарантий по кредитам МСП для отдельной компании снижается: с их помощью за первые девять месяцев года МСП привлекли 715 млрд руб., что на 9% ниже, чем в тот же период 2023 года. Причина роста спроса на гарантии — ужесточение требований банков к залогам «в условиях повышенных рисков», поясняют в Корпорации МСП. Это же, видимо, объясняет и снижение суммы кредита в пересчете на рубль госгарантии.

Отраслевая динамика будет представлена позже, пока известно, что в лидерах торговля (на 100 млрд руб. гарантий и поручительств сектору удалось привлечь 226 млрд руб.), обрабатывающие производства (60 млрд и 157 млрд руб. соответственно) и строительство (37 млрд и 104 млрд руб.). Около половины (более 338 млрд руб.) господдержки пришлось на механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП (покрывает до 50% кредита). Это почти вдвое больше, чем в январе—сентябре 2023 года. Число получателей, однако, выросло сильнее — с 11 тыс. до 30 тыс. «В этом году активно растет сфера туризма. Это видно по динамике привлечения средств малым и средним бизнесом: под "зонтичные" поручительства уже привлекли более 13,2 млрд руб. Это вдвое больше, чем было годом ранее»,— отмечает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Наибольший объем привлеченных с помощью «зонтичного» механизма средств МСП, как следует из статистики, направили на пополнение оборотных средств — более 255 млрд руб. Более 72,5 млрд руб. бизнес использовал на инвестиционные цели, около 6,6 млрд руб.— на развитие предпринимательской деятельности, еще 4,6 млрд руб.— на рефинансирование кредитов.

Кристина Боровикова