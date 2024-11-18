Помоги себе сам

На минувшей неделе стали известны детали стратегии развития Корпорации МСП, вынесенные на ее совет директоров под председательством главы Минэкономики Максима Решетникова. Корпорация, напомним, хозяйствующий субъект Минэкономики, цель которого распределение господдержки для компаний малого бизнеса — министерство не может заниматься этим само, так как является ее регулятором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристина Боровикова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Кристина Боровикова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стратегия до 2030 года, как свидетельствуют выдержки из нее (есть у “Ъ”), будет выстроена вокруг достижения ключевой для сектора цели майского указа — обеспечения реального роста дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. Корпорация собирается работать по трем основным трекам: создавать стимулы для роста числа переходов МСП из более низкой категории в более высокую, обеспечивать рост вклада МСП в экономику предложения, а также расширять участие МСП в обеспечении «технологического суверенитета». Всего до 2030 года на развитие малых и средних компаний Корпорация МСП направит 5,3 трлн руб., из которых 2,5 трлн пойдет на развитие экономики предложения.

Стратегия корпорации интересна тем, что это фактически первый документ, в котором отразились результаты дискуссий о будущем МСП в последние два года. Так, стратегия не предполагает секторальных мер поддержки, которые, как показал опыт их введения во время пандемии, приводят к искусственному поддержанию на плаву неэффективных компаний-«зомби» (на федеральном уровне таких программ уже практически нет, «общая» поддержка МСП оказывается только на уровне отдельных регионов). Единственным «широким» инструментом поддержки останутся «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, и, поскольку они предполагают разделение рисков с банками, компаниям-«зомби» они будут доступны в наименьшей степени.

Отразилась в стратегии и идея о важности фокусировки господдержки на высокоэффективных компаниях перспективных секторов. Число узкосфокусированных программ вырастет за счет поддержки инвестпроектов МСП в туризме, IT, научно-технической деятельности, производственном бизнесе. Будут льготные кредитные программы и для резидентов особых экономических зон и предпринимателей из моногородов, для МСП в сфере станкостроения и робототехники. В общую логику стратегии вписывается и то, что, как стало известно “Ъ”, в корпорации рассчитывают сохранить и программу ПСК + 1764 (программа ЦБ и Минэкономики для инвесткредитования по ставке ниже ключевой) с фокусом на IT, обработке, научно-технической деятельности и туризме. Окончательное же закрепление новых «правил игры» для предприятий сектора, которому теперь придется старательнее доказывать свою эффективность, ожидается в профильном федеральном проекте.

Кристина Боровикова