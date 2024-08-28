ЕГЭ-каннибалы конкурируют за баллы

Конкуренция между ЕГЭ по физике и информатике является серьезной проблемой для российского образования — об этом заявили технические вузы по итогам летней экзаменационной кампании. Сейчас их абитуриенты могут выбирать между этими двумя предметами, в результате чего информатика оказалась намного популярнее физики. Вчера к дискуссии подключился глава Минцифры Максут Шадаев: он назвал ситуацию «каннибализмом» и заявил о важности обоих предметов. Эксперты предлагают сделать экзамены по физике и информатике обязательными для «технарей» за счет ЕГЭ по русскому языку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абитуриенты выбирают ЕГЭ по информатике, а вузы ждут знаний по физике

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Абитуриенты выбирают ЕГЭ по информатике, а вузы ждут знаний по физике

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Экзаменационная кампания 2024 года продемонстрировала сохранение тенденции на дисбаланс интереса к ЕГЭ по физике и информатике у абитуриентов технических вузов. Напомним, в 2020 году Минобрнауки разрешило абитуриентам самостоятельно выбирать, какой предмет сдавать для поступления на технические направления — физику или информатику (обязательными экзаменами остались русский язык и профильная математика). После этого у школьников резко упал интерес к физике — они предпочли сдавать ЕГЭ по информатике, который считается более легким. «С учетом большого количества разных дополнительных курсов по программированию все большая аудитория школьников получала доступ к хорошим урокам по информатике. А предмет, в котором разбираешься лучше, конечно, выглядит проще»,— предположил в беседе с “Ъ” директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев.

В 2019 году ЕГЭ по физике выбрали 149 тыс. выпускников, а экзамен по информатике — 80 тыс. В 2020 году физика заинтересовала 140 тыс. школьников, а информатика — 84 тыс. В 2021 году экзамен по физике сдали 128 тыс. человек, а по информатике — 95 тыс. В 2022 году популярность ЕГЭ по физике упала до отметки 101 тыс. сдающих, а в 2023 году провалилась до 89 тыс. Параллельно интерес к экзамену по информатике преодолел психологическую отметку — в 2022 году его выбрали 102 тыс. школьников, а в 2023 году — 113 тыс.

Этим летом экзамен по физике стал чуть-чуть популярнее — его сдала 91 тыс. выпускников. Однако информатика продолжила уверенный рост до 123 тыс.

Конкуренция между двумя предметами активно обсуждалась на съезде учителей физики и информатики, который проходит на этой неделе в образовательном центре «Сириус». Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко пожаловался: ведущие технические университеты столкнулись с тем, что в конкурсе абитуриентов решающим фактором нередко становится оценка за русский язык. В итоге победители не всегда могут продемонстрировать отличную успеваемость в вузе. «При поступлении на все инженерно-технические направления должна учитываться сумма ЕГЭ по профильной математике, физике и информатике, а не по математике, физике и русскому языку, как это происходит сейчас»,— сказал он, добавив, что физику можно заменить на химию или биологию для профильных направлений. Русский язык ректор предложил учитывать в формате «зачет / незачет».

О важности физики для программистов во вторник заявил министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, Минцифры обсуждает с Минобрнауки, как «исключить вот этот каннибализм, когда (на ЕГЭ.— “Ъ”) выбирают информатику, в общем снижая приоритет физики и профильной математики». Министр подчеркнул, что все три предмета — «это, конечно, очень тесно связанные между собой дисциплины».

Завкафедрой инновационный педагогики МФТИ Иван Ященко рассказал “Ъ”, что в вопросе популяризации физики заметны «положительные сдвиги». Но это, по его словам, «в первую очередь заслуга учителей, которые замечают заинтересованных детей, мотивируют и готовят их к экзаменам». Эксперт поддерживает идею не учитывать результат ЕГЭ по русскому языку в сумме баллов для поступления на технические специальности. «Конечно, и инженеру нужно знать русский язык, но хороший уровень — это 60–70 баллов. А сейчас выпускники затрачивают много усилий, чтобы получить все 100 баллов, что идет в ущерб физике и математике,— говорит господин Ященко.— Но сильный абитуриент-инженер все-таки ценен знаниями технических предметов».

Эксперт добавляет, что в последнее время «наметилась позитивная тенденция на конвергенцию» физики и информатики.

«Сейчас постепенно уходит конкуренция между этими двумя предметами,— говорит Иван Ященко.— Есть понимание, что в цифровую эпоху инженерам нужна информатика, а программистам нужна физика. И эту тенденцию на сотрудничество необходимо только укреплять, в том числе принимая в вузы по результатам и физики, и информатики одновременно».

Как рассказывал “Ъ”, Минобрнауки и Минпросвещения еще в 2022 году обсуждали идею установить для «технарей» три обязательных экзамена: профильную математику, физику и информатику (см. “Ъ” от 14 декабря 2022 года). Однако инициатива так и не была реализована. Вчера “Ъ” попросил Минобрнауки прокомментировать предложение сделать обязательными ЕГЭ по физике и информатике одновременно. Ведомство ответило, что «совместно с экспертным сообществом» подготовило проект приказа, устанавливающего «перечень вступительных испытаний при приеме на обучение в вузы». Впрочем, министерство не сообщило, какие предметы вошли в этот перечень.

Полина Ячменникова