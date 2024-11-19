Сочи «уходит» в море

Корпорация «Остров Первый» проектирует в Сочи насыпной остров площадью 50 га. На территории хотят возвести 1,5 млн кв. м недвижимости. Компанию консультирует бывший мэр курорта Леонид Мостовой, принимавший участие в разработке подобных проектов. Экономисты считают, что создание искусственного острова в Сочи вряд ли возможно без иностранных вложений. Экологи выступают против строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: альянсмарин.рф Фото: альянсмарин.рф

В Сочи началось проектирование первого насыпного острова. Об этом рассказал учредитель и управляющий директор корпорации «Остров Первый» Булат Шакиров на выставке Mallpic. «Следующие два года мы планируем заниматься проектированием, а затем семь лет — строительством этого объекта»,— отметил спикер.

Остров рассчитывают создать напротив Мацестинского виадука. «В этом месте глубина около 5 м. Самый большой плюс — на береговой линии никто не живет. Наше строительство послужит восстановлению этого места. Очень хорошая локация также с точки зрения магистралей, прокладки коммуникаций»,— сказал Булат Шакиров.

По его словам, площадь насыпного острова составит 50 га. На территории планируют возвести 1,5 млн кв. м новой функциональной недвижимости: гостиницы, апартаменты, низкоэтажное жилье.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ “Корпорация Остров Первый”» зарегистрировано в апреле 2024 года в Сочи. Бенефициар — Бахтияр Шакиров. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 20 тыс. руб.

В прошлом году бывший глава Сочи Леонид Мостовой заявил, что развитие территории курорта возможно за счет создания искусственных островов. «Сочи "уйдет" в море, это неизбежно»,— констатировал он на площадке Mallpic. Господин Мостовой напомнил об острове Сакура, который был разработан в 2008 году по заказу японской компании «Тохо Глобал Ассосиеэйтс» и российского ООО «Хамар». Однако проект не получил финансирования из-за кризиса.

В одно время с Сакурой появился проект острова Федерация, очертания которого должны были повторять российские границы. В 2009 году «Ъ» писал, что реализация проекта была «заморожена» на длительный период из-за проблем с финансированием.

В беседе с «Ъ-Сочи» Леонид Мостовой сообщил, что при проектировании нового острова будут использованы наработки, оставшиеся после Сакуры. Сегодня экс-глава консультирует корпорацию «Остров Первый» по организационно-правовым, техническим и архитектурным вопросам. С его точки зрения, компания имеет все предпосылки, чтобы дойти до строительства объекта.

В пресс-службе мэрии Сочи на просьбу «Ъ-Сочи» прокомментировать информацию о начале проектирования насыпного острова сообщили, что «в администрации города нет информации об этом». «Пока наши комментарии по этому поводу неуместны»,— ответили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

«Несмотря на современные технологии, насыпной остров в Сочи — несвоевременный проект»

Заслуженный архитектор Российской Федерации Юрий Рысин говорит, что подобные проекты не были реализованы из-за особенностей прибрежной части Черного моря. «Например, напротив санатория “Мыс Видный” глубины составляют десятки метров. Чтобы создать на таких глубинах искусственный остров, нужна крупноформатная отсыпка обломочным материалом — миллионы тонн грунта. Тут же возникают вопросы инженерного обеспечения, природоохраны. Мы вторгаемся в шельфовую часть, подверженную проблемам. Чем бы мы ни отсыпали, обязательно будет размыв. Это значит, в море появится взвесь, что может очень серьезно повлиять на морских обитателей»,— констатирует эксперт.

По его мнению, несмотря на современные технологии, насыпной остров в Сочи — несвоевременный проект. «С коммерческой точки зрения мысль понятна. Но Черное море — это не Персидский залив, где построены Пальмовые острова. Черное море — очень сложный водный и биологический комплекс. Кроме того, необходима корректировка генерального плана Сочи»,— отмечает Юрий Рысин.

«Самое главное то, что сейчас в России нет технологических компетенций по созданию таких островов»

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди считает, что такой проект вряд ли удастся реализовать без иностранных вложений. «Я вижу самый большой риск даже не в том, что это колоссальный по объемам финансирования проект, и инвестор, который за него возьмется, явно будет должен создавать синдицированные, то есть консолидированные варианты финансирования. Самое главное то, что сейчас в России нет технологических компетенций по созданию таких островов. Можно вспомнить первый проект, который был реализован в Дубае. Он был крайне сложен и технически, и инвестиционно, и затем с точки зрения архитектурного развития»,— говорит эксперт.

Председатель общественного гражданского движения «За Сочи» Елена Негоруца рассказала «Ъ-Сочи», что городские активисты выступили против создания искусственного острова, поскольку это может нанести вред экологии. Она добавила, что общественники неоднократно занимали похожую позицию по поводу подобных проектов.

Андрей Куценко