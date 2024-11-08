В Сочи начали проектировать первый насыпной остров

Начались работы по проектированию насыпного острова в Сочи. Об этом рассказал гендиректор корпорации «Остров Первый» Булат Шакиров на форуме Mallpic в Сочи, передает корреспондент «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: альянсмарин.рф Фото: альянсмарин.рф

«Ничего фантастического в этом нет. Следующие два года мы планируем заниматься проектированием, а затем семь лет – строительством этого объекта. В этом году я провел рабочую встречу с министрами строительства и транспорта РФ, с руководителем Росприроднадзора. Место есть – напротив Мацестинского моста. Его разработали японцы. Они делали замеры глубин. В этом месте глубина около пяти м. Самый большой плюс – на береговой линии никто не живет. Наше строительство послужит восстановлению этого места. Очень хорошая локация также с точки зрения магистралей, прокладки коммуникаций», – рассказал господин Шакиров.

По словам спикера, площадь первого полноценного искусственного насыпного острова в Сочи составит 50 га. На территории планирую возвести 1,5 млн кв. м новой функциональной недвижимости: гостиницы, апартаменты, низкоэтажное жилье.

Годом ранее на форуме Mallpic бывший глава Сочи Леонид Мостовой заявлял, что развитие территории курорта возможно за счет создания искусственных островов. Он напоминал участникам форума о проекте искусственного острова «Сакура», который был разработан в 2008 году японской компании «Тохо Глобал Ассосиеэйтс» и российским ООО «Хамар», но не получил финансирование из-за кризиса. Именно этот проект решила «возродить» компания «Остров Первый».

Вячеслав Рыжков, Андрей Куценко